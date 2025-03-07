Для регионов РФ разработают единый стандарт поддержки семей участников СВО

В Челябинской области бойцам и их родным оказывается комплексная помощь

Сегодня, 7 марта, на встрече с представителями фонда «Защитники Отечества», участницами и ветеранами боевых действий президент России Владимир Путин поддержал идею о создании единого стандарта поддержки семей участников СВО.

В ходе встречи в Едином центре поддержки участников СВО в Москве Владимир Путин поддержал идею ветерана боевых действий Светланы Гришановой по созданию единого для всех регионов стандарта поддержки семей участников СВО.

«Согласен с вами в том, что можно, нужно обобщить и сделать какой-то общий стандарт. А потом к этому стандарту можно уже еще что-то добавлять. То, что коллеги в регионах посчитают целесообразным и важным именно для этого региона», — уточнил президент.

Участники встречи также обсудили дополнительную помощь ветеранам специальной военной операции. В Челябинской области персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов оказывает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества».

«Мы оказываем содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающих медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, предоставление технических средств реабилитации (ТСР) и санаторно-курортного лечения. С ветеранами СВО и семьями погибших бойцов в регионах работают социальные координаторы, прошедшие специальное обучение», — рассказала руководитель Челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова.

Фонд разрабатывает и реализует программы социальной адаптации и ресоциализации ветеранов СВО, осуществляет адаптацию жилых помещений ветеранов СВО, имеющих инвалидность, под индивидуальные потребности.

«Мы помогаем ветеранам спецоперации с инвалидностью в получении автомобилей с ручным управлением. Оказывает помощь в обучении, переобучении, трудоустройстве ветеранов спецоперации. Реализует программы интеграции участников спецоперации в систему патриотического воспитания граждан России и наставничества», — уточнила она.

На Южном Урале регулярно проходят спортивные и общественно-культурные мероприятия с участием ветеранов. Также для них организуют ярмарки вакансий, в рамках которых крупные промышленные холдинги региона предлагают достойную оплату труда.