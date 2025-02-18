Есть работа: в Челябинске открылась ярмарка вакансий для участников СВО

Штурмовикам, разведчикам и стрелкам предложили трудоустройство на местных заводах

В Едином центре поддержки и реабилитации участников СВО Челябинска открылась ярмарка вакансий для тех, кто не так давно вернулся «из-за ленточки». Штурмовикам, разведчикам и стрелкам 14 промышленных предприятий Южного Урала предложили работу в своих коллективах. Напомним, в новом нацпроекте «Кадры» при трудоустройстве участника СВО для работодателя предусмотрена финансовая поддержка и частичная компенсация затрат на выплату заработной платы. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснил, какую работу сегодня ищут сами бойцы.

На ярмарке 80% вакансий — рабочие профессии в машиностроении и «оборонке», но есть и предложения в пищевой индустрии, сфере услуг. Также можно открыть свое дело, пройдя переобучение.

Участник СВО Владимир Калинкин только в конце 2024 года вернулся из зоны СВО и уже приcтупил к поиску работы. Стенды обходит выборочно.

«Ищу работу на машиностроительном заводе, поскольку до СВО работал в этой сфере, был начальником технологической группы. Смотрю оборонный завод, который производит продукцию для фронта. После серьезного ранения я не смог продолжить службу, но хочу оставаться в строю, пусть и в тылу», — говорит Владимир Калинкин.





Работу на заводе ищет челябинец Марк Богданов, отправившийся на СВО прямиком из Африки, где у «вагнеровцев» действовали более ранние контракты.

«Работал в разных местах после завершения контракта в 2023 году. В металлообработке, на заводе теплоизоляции, в такси… Отношение работодателей везде разное к участникам СВО. Один директор руку пожмет, а другой мимо пройдет. Сейчас получаю высшее образование, хочу продолжить работу здесь, в Челябинске», — уточнил Марк.





Пришел на ярмарку он в камуфляжной форме с медалями, в числе которых две — «За отвагу»: от Минобороны РФ и военной компании. Особым блеском выделяется медаль «За взятие Бахмута».

Не все бойцы после возвращения к мирной жизни могут продолжить работу в той сфере, где начинали свой трудовой путь. Основная причина — ранения и необходимость оставить время на реабилитацию.

«До СВО я работал слесарем-ремонтником на заводе. В начале прошлого года получил обморожение нижних конечностей в боях под Авдеевкой. Так случилось, что пальцы на одной ноге ампутировали, на другой пришлось убрать даже побольше… Нужны протезы, но мне сказали, что сначала нужно поменять программу реабилитации, я еще не разобрался как… Ищу работу охранником или что-то в этом роде», — рассказал Владимир Жданов.





С большим осколком в ноге пришел искать работу на ярмарку вакансий участник СВО Александр Шапов.

«У меня есть ограничения по труду после ранения, не восстановился еще. Крупный осколок „прошил“ мне две мышцы, но я работаю и с ним. Трудоустроился после СВО на завод „Чимолаи“, последние месяцы платили по 40 тысяч рублей. Двое детей в семье, нужно искать что-то другое», — считает он.

До СВО Александр работал в сфере грузоперевозок. Он готов пройти переобучение, чтобы в дальнейшем получать достойную зарплату.

«Мы трудоустраиваем людей с инвалидностью, готовы подробнее обсуждать каждый конкретный случай. Сегодня заводу требуются станочники. При этом у нас есть свой учебный центр, который предлагает трудоустройство с обучением на слесарные, инженерные и другие специальности», — пояснила руководитель группы подбора персонала Копейского машиностроительного завода Анна Юшкова.

До мобилизации в 2022 году Дмитрий Полынский работал на заводе. Сегодня он «на гражданке» также ищет работу на крупном промпредприятии.

«Главное требование — нормальный график работы, чтобы оставалось время на свою семью. Доход — от 80 тысяч рублей в месяц, на ярмарке есть такие предложения, их немало. Выбор вакансий здесь большой, но я и сам постоянно ищу что-то подходящее», — поделился он.





По нацпроекту «Кадры» предусмотрена господдержка предприятий, которые трудоустраивают участников СВО.

«С этого года по нацпроекту предприятиям будет выделяться субсидия на оборудование рабочих мест для участников СВО с инвалидностью в размере 200 тысяч рублей, будет введен субсидированный наем для этой категории граждан. Это станет стимулом для трудоустройства наших героев для местных работодателей», — уверена руководитель женского клуба при ЦЗН по Челябинской области, замдиректора ОКУ Центра занятости Челябинска Юлия Капкова.





По ее словам, самая большая проблема при трудоустройстве участников СВО — это недостаточная информированность о вакансиях. И ярмарки как раз помогают установить прямой контакт между соискателем и работодателем.

«С просьбой трудоустройства в Единый центр поддержки обратилось напрямую 15 участников СВО, все они были трудоустроены. С момента открытия центра всего поступило 18 тысяч различных обращений от участников СВО и их родных. Мы работаем без выходных», — поделилась замдиректора Единого центра поддержки участников СВО Мария Шпилькова.

Отметим, это не первая ярмарка, которую организуют в Челябинске для участников СВО. Сегодня и ранее организаторами выступали Государственный филиал фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области, Единый центр поддержки и реабилитации участников спецоперации и Главное управление по труду и занятости населения Челябинской области. Работа по трудоустройству участников СВО носит комплексный характер и порой объединяет сразу несколько ведомств, пояснили организаторы.