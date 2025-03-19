Для мониторинга паводка в Челябинской области полиция использует беспилотники

Аппараты позволяют оперативно отслеживать проблемные участки

В Ашинском районе Челябинской области полиция использует беспилотники для мониторинга паводковой ситуации, сообщили в ГУ МВД по региону.

Из-за подтопления дорог ситуация в районе сложная. Полиция, включая ГАИ, активно патрулирует затопленные зоны, оказывая помощь населению и сотрудничая с общественными организациями.

«Беспилотники позволяют оперативно выявлять опасные участки и координировать действия со службами спасения. Для предотвращения мародерства усилены патрули и используется воздушное наблюдение для обнаружения преступной деятельности», — рассказали в региональном полицейском главке.

На юге Челябинской области и в горнозаводской части продолжается подъем воды в реках, паводковая ситуация остается напряженной.