Паводковая ситуация в Челябинской области остается напряженной, но контролируемой

Меры по минимизации ущерба, предупреждению дальнейших подтоплений и оказанию помощи пострадавшим обсудили на оперштабе

На юге Челябинской области и в горнозаводской части продолжается подъем воды в реках, паводковая ситуация остается напряженной. Самая сложная обстановка на утро 19 марта сохраняется в Аше, сообщил в ходе заседания оперативного штаба губернатор Алексей Текслер.

«По состоянию на 8:00 часов утра в Аше в зоне подтопления остается 95 частных жилых домов, 173 садовых дома и 329 приусадебных участков. Группировка МЧС, в том числе Уральского учебного спасательного центра МЧС, и взрывотехники из воинской части Чебаркуля накануне прибыли в городской округ. Они уже провели один подрыв льда на реке Сим на площади 350 квадратных метров. Сегодня днем будет проведен еще один», — обозначил глава региона.

Он добавил, что в ряде территорий произошли переливы талых вод на участках автодорог.

«Зафиксированы случаи в Брединском, Варненском, Кизильском, Уйском, Сосновском районах, и также есть подмыв грунтовой насыпи в Нагайбакском районе. Во всех местах подтопления находятся силы и средства спасательных служб, подготовлены пункты временного размещения. Все люди оповещены, в целом ситуация находится под контролем», — добавил Алексей Текслер.

Мониторинг ситуации продолжается, принимаются все необходимые меры для минимизации последствий паводка.

Также губернатор поручил взять на особый контроль вопрос оказания помощи людям, пострадавшим в результате подтопления. Для организации работы по определению ущерба и материальной поддержки пострадавших в Ашу уже выехали специалисты Минсоца.

Алексей Текслер напомнил, что на случай подобных ЧС в регионе действует целый набор мер. Это единовременная выплата на человека в размере 20 тысяч рублей для граждан, проживающих по адресам, которые находятся в зоне ЧС. Также целый набор мер связан с имуществом и жилыми помещениями: выплата в связи с частичной или полной утратой имущества, выплата владельцам помещений в садах, выплата на ремонт помещений и выплата в случае потери жилья.

«Сейчас ключевая задача — оказание помощи пострадавшим. Первоочередная мера: каждый пострадавший от паводка получит единовременную выплату. После спада воды на оценку ущерба незамедлительно выйдут муниципальные комиссии. Ставлю задачу обеспечить их эффективную работу», — подчеркнул глава региона.

После работы муниципальных комиссий будет принято решение о последующих выплатах в связи с частичной или полной утратой имущества, ремонтом помещений и потерей жилья.