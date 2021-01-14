Для кого отменили занятия из-за морозов в школах Челябинска 14 января

Минувшей ночью в областном центре похолодало до −33 градусов

Ночь на четверг, 14 января, стала самой холодной с начала этого года. Столбик термометра опустился ниже −33 градусов. Экстремальный мороз привел к отмене занятий в челябинских школах. Рассказываем, кому сегодня не нужно идти на уроки.

«В четверг, 14 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с 1 по 11 классы первой и второй смены», — сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба Челябинска.



Кстати, в школах Миасса занятия отменили еще накануне — прогноз погоды показался чиновникам однозначно плохим, и томить в ожидании утра не стали.







Уже к вечеру четверга в городе потеплеет до −22...-24 градусов. В пятницу днем синоптики обещают Челябинску температуру на уровне −9...-11 градусов. А это значит, что в пятницу урокам все-таки быть.