Диспансеризация помогает челябинским докторам выявить рак шейки матки

Профилактический осмотр позволяет обнаружить онкологию на ранней стадии

Рак шейки матки — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у женщин. Чем раньше его обнаружат, тем выше шансы заболевание победить. На ранней стадии онкологию можно распознать во время диспансеризации, сообщает пресс-служба ТФОМС Челябинской области.

Развитие опухоли предваряется стадией дисплазии — повреждения эпителия шейки матки. Обнаружить дисплазию позволяет цитологический мазок, входящий в программу диспансеризации репродуктивного здоровья по полису ОМС.

«Цитология для нас как красный флаг. Она помогает выявить женщин, которым необходимо проведение кольпоскопии и более углубленных методов обследования, включая биопсию шейки матки. Раз в год обязательно нужно проходить гинеколога, а раз в три года сдавать мазок с шейки матки на цитологию», — говорит врач отделения онкогинекологии ЧОКЦОиЯМ Никита Кузьмин.

В запущенных случаях опухоль переходит на соседние органы, что значительно усложняет лечение.

Ранее челябинский терапевт Анна Мищенко назвала три фактора риска умереть от заболеваний сосудов и сердца.