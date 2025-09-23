Дикие лисы держат в страхе поселки на юге Челябинской области

Животные проникают в дворовые постройки, губят птиц и пугают детей

В Нагайбакском районе жители нескольких поселков бьют тревогу: дикие лисы средь бела дня гуляют по улицам, бегают за детьми и губят домашних птиц. Лисиц уже боятся дворовые собаки, а люди переживают из-за возможной инфекции и оплакивают свой загубленный скот. Что на это ответила местная власть — в материале информагентства «Первое областное».

Жители поселка Кужебаевского обратились в редакцию буквально с мольбой: в небольшом поселке бегают стаи лис, даже днем они нападают на собак и птиц.

«Возможно, скоро будут случаи с КРС и человеком. Лисицы не боятся никого, размножаются и распространяют заразу. Я очень переживаю за своих близких, не у всех есть в нашем поселке транспорт, чтобы доехать до ближайшей больницы в случае нападения, а бешенство, как все знают, распространяется по организму очень быстро», — прислала сообщение жительница Наталья.

Подобное сообщение появилось и в обращениях к главе Нагайбакского района в сообществе «ВКонтакте». Сельчане переживают, что в учебный период дети могут пострадать от нападения лис. Осенний день становится коротким, поселок плохо освещается — и ребенок, даже с палкой в руках, может просто не отбиться от дикого животного.

Жители района сообщают, что лисы уже «конфликтуют» с собаками на привязи.

«Одна поцапалась с двумя псами, пробралась к уткам, и там еле отбили ее от птиц. Этим же вечером две лисы побежали за школьницей», — сообщает пользователь Диана.

«Поселок Переселенческий — такая же проблема. Еле-еле гусей от лисы отбили. А сколько она у соседей уток поела! У кого — 20, у кого — 10. А кур — так вообще… Нужны же меры! Они во двор без страха заходят и сидят», — сетует другая женщина.

Вторит им и жительница поселка Остроленского:

«Час назад у меня в сарае лисенок задушил 10 четырехмесячных цыплят и 2 кур. Боюсь, что это был больной лисенок, он настолько облезлый. Теперь не знаю, как защитить свое хозяйство».

В администрации Нагайбакского района ответили на жалобы жителей так:

«Заходу диких плотоядных животных, в том числе лисиц, на территорию населенных пунктов способствует наличие в свободном доступе мусорных баков и открытых свалок, содержащих пищевые отходы, привлекающих диких животных в качестве источника пропитания. Чтобы животные не заходили в поселки, необходимо установить мусорные баки с крышками, а также своевременно собирать и вывозить пищевые отходы».

Представитель администрации также пояснил, что обезвредить животное, которое угрожает людям, могут сотрудники полиции. Они же имеют право применять огнестрельное оружие.

«Для оценки ситуации, в том числе с выездом на место, рекомендуем оперативно обращаться на горячую линию министерства по телефону 8-919-335-91-59», — написали в администрации, но не уточнили, какое министерство имеется в виду.

Предполагаем, что Минэкологии. Именно в это ведомство и направлен запрос от нашей редакции.

Увеличение популяции лис заметили и аграрии.

«На полях этой осенью очень много лисиц. Они даже технику уже не боятся, кормовая база хорошая — мышей много», — говорит фермер Игорь Петров.

Между тем на юге области в двух поселках объявлен карантин по бешенству. В селе Татищево Карталинского округа заразу подцепил крупный рогатый скот. А в селе Агаповка очагом стал жилой дом, куда пробралась бешеная лисица.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий и разрешением этой ситуации.

