Дежурные спасатели в природных парках помогли 9 туристам в новогодние каникулы

В том числе пять человек пострадали при покорении Таганая

Спасатели Усть-Катавского и Златоустовского отрядов, дежурившие в новогодние каникулы на спаспостах, оказали помощь девятерым туристам, которые получили травмы в ходе прохождения маршрутов пешком или на лыжах, сообщает пресс-центр ПСС Челябинской области.

Сложный рельеф и обильные снегопады стали серьезным испытанием для покорителей маршрутов нацпарка «Таганай».

«Так, 4 января при спуске с Двухглавой сопки травму ноги получила туристка из Курганской области, спасатели эвакуировали ее от приюта Белый ключ до Центральной усадьбы. Спустя два дня, 6‑го, к Центральной усадьбе был доставлен и передан скорой 44‑летний мужчина с переломом ключицы, а 7‑го спасателями Златоустовского отряда на снегоходах с горных маршрутов Таганая были эвакуированы сразу трое пострадавших: 27-летний мужчина с травмой колена, 24‑летняя девушка с травмой глаза и 32‑летняя туристка с высокой температурой», — рассказали в ПСС.

Добавим, в новогодние праздничные дни спасателями областной Поисково-спасательной службы было зарегистрировано 1456 туристов, в том числе и юные туристы — 141 ребенок.

Ранее сообщалось, что Новый год на Таганае встретили 204 человека, некоторые гости привезли не только обычное снаряжение, но и карнавальные костюмы.