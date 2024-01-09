Почти 9 тысяч туристов побывали на Таганае в каникулы

Более 200 из них встретили в нацпарке Новый год

За каникулы на Таганае (Златоуст, Челябинская область) побывало 8 тысяч 748 туристов, как южноуральцев, так и из Свердловской области, Москвы, Курска, Комсомольска-на-Амуре, Ижевска, Волгограда и других городов, сообщает пресс-служба национального парка.

Новый, 2024 год на заповедной территории встретили 204 туриста.

«Это немного меньше, чем в прошлом году, потому что свои коррективы в планы внесла погода с морозами и метелями», — говорят в нацпарке.

Сообщается, что среди посетителей были не только обычные туристы. Так, гости из Екатеринбурга вместе со снаряжением, необходимым в походе, захватили карнавальную экипировку, в которой отправились на Киалимский кордон, по пути поздравляя с праздником всех, кого встречали по дороге.