Девять школ Магнитогорска перешли на дистант из‑за аварии на теплотрассе

В городе продолжается устранение аварии на отопительной магистрали

В связи с аварией на теплотрассе ряд образовательных учреждений в Магнитогорске сегодня, 25 января, перешел на дистанционную форму обучения. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На дистант переведены занятия первой смены в школах № 12, 25, 33, 61, 63, 65, 66, многопрофильном лицее № 1, а также интернате № 4.

Напомним, накануне в Магнитогорске произошел прорыв на магистральной теплотрассе, из-за чего значительная часть жилых домов и социальных объектов осталась без отопления. Работы по устранению аварии шли всю ночь и продолжаются до сих пор.