«Девять из десяти погибают мгновенно»: челябинские хирурги спасли мужчину с разрывом аорты

Медики ЧОКБ провели уникальную для УрФО операцию по установке эндопротеза

Челябинские врачи спасли от смерти мужчину с кровотечением в животе. Большинство пациентов с разрывом аневризмы аорты не доживают до приезда скорой. Но Валерию Севастьянову из Копейска повезло дважды: он дождался медиков и был экстренно прооперирован по уникальной для Урала методике. Историю чудесного исцеления Первому областному информагентству рассказал сам мужчина и его лечащие врачи.

Начало августа пенсионер из Копейска 62-летний Валерий Севастьянов по обыкновению проводил дома.

«В обед я сел выпить чаю. А потом поднялся со стула — и перед глазами все поплыло, я упал на пол. Тогда подумал, что давление подвело», — рассказывает Валерий.

Близкие вызвали мужчине скорую. Пенсионера привезли в городскую больницу, а потом — в областную. Оказалось, давление ни при чем. В животе у Валерия разорвался сосуд. Уже какое-то время пенсионер жил с аневризмой — так называют критическое растяжение тканей, из-за которого в сосуде может появиться дырка. И аорта порвалась, как как старый истертый носок. Началось кровотечение в брюшную полость.

«Разрыв аневризмы брюшного отдела аорты — одно из самых серьезных состояний в сосудистой хирургии. Летальность при разрывах аневризмы крайне высокая. До 90% таких пациентов погибают мгновенно. В нашей клинике мы оперируем всего около пяти случаев в год», — говорит заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии Челябинской областной клинической больницы Филипп Чекорский.

Подобные операции в большинстве случаев носят плановый характер. Если у человека находят аневризму сосудов, его готовят к вмешательству около месяца: пациенту проводят КТ, медики смотрят его коллегиально, пациенту заказывают персональный эндопротез, а потом оперируют в специально назначенный день.

«В последнем случае весь этот путь занял около часа. Состояние пациента было крайне тяжелым, каждая минута промедления могла стоить пациенту жизни», — говорит сосудистый хирург Георгий Трейгер.

Созвонившись с коллегами из крупных федеральных клиник, врачи стали готовить Валерия к операции: провели КТ с контрастным веществом, чтобы выяснить масштаб трагедии, подобрали протез из тех, что были в запасе. А главное — провели уникальную операцию, без разрезов. Ввести протез, остановить кровотечение и направить кровь по искусственно созданному участку аорты медики смогли через пару проколов.

«Подобные операции проводятся открытым способом. После этого пациенту приходится две-три недели проводить в стационаре. Валерий Иванович несколько дней провел в реанимации под наблюдением, а уже через неделю поехал домой. Мы видим реальную картину спасения человека с применением самых современных девайсов по международным стандартам», — замечает Георгий Трейгер.

Операция была уникальной. Эндопротезирование брюшного отдела аорты малоинвазивным способом применялось в Уральском федеральном округе в первый раз.

«Вот сижу я перед вами, живой и здоровый. Спасибо, большое спасибо за этого челябинским докторам», — искренне замечает спасенный южноуралец.

Валерий все еще под впечатлением от того, что врачи подарили ему вторую жизнь.

Примерно в это же время в ЧОКБ пересадили донорское сердце водителю из Челябинска.