Девочка-подросток сорвалась с недостроя во время прогулки под Нязепетровском

В тяжелом состоянии ребенок доставлен в челябинскую больницу

Врачи Челябинской областной детской больницы стараются стабилизировать состояние 12-летней девочки, которую привезли в клинику в ночь на понедельник, 26 августа, из поселка Кедрового под Нязепетровском. Информацию подтвердили в пресс-службе медицинского учреждения.

«Девочка с высотной травмой находится в отделении нейрохирургии. У нее перелом основания черепа. Состояние тяжелое. Наши специалисты стараются его стабилизировать», — рассказали Первому областному информагентству в пресс-службе ЧОДКБ.

Подробностей происшествия, после которого школьница оказалась в больнице, врачи не знают. По данным нашей редакции, ребенок упал с заброшенного недостроя во время прогулки.

В Магнитогорске трехлетний малыш выпал из окна с высоты третьего этажа на соседский автомобиль и выжил.

