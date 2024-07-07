В Магнитогорске трехлетний малыш выпал из окна с высоты третьего этажа

Он в больнице в тяжелом состоянии

Днем 6 июля в Магнитогорске на улице Карла Маркса трехлетний мальчик выпал из окна квартиры, расположенной на третьем этаже. Ребенок приземлился на автомобиль одного из местных жителей. Сейчас мальчик в больнице, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По предварительным данным, малыш оперся об москитную сетку. Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

«Чтобы не допустить подобных ситуаций, полицейские призывают южноуральцев проявлять бдительность и не оставлять своих детей без присмотра, обеспечивая постоянный и непрерывный контроль за ними, а также не оставлять их одних в помещении со свободным доступом к окну»,— призвали в ведомстве.

Необходимо отодвинуть от окон всю мебель, по которой ребенок может взобраться на подоконник. Также родителям следует с малых лет объяснять детям опасность открытого окна.