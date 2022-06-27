Детскую раскраску об Аркаиме выпустили в Челябинской области

Издание стало первым проектом для малышей об археологическом памятнике Южного Урала

В Челябинской области выпустили раскраску для детей «По Аркаиму с карандашами». Иллюстрации посвящены брендовому археологическому памятнику и музейным объектам заповедника. В качестве научного консультанта издания выступила директор центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета Елена Куприянова. Об этом сегодня, 27 июня, сообщили в пресс-службе ЧелГУ.



«Сделать раскраску предложило издательство „Край Ра“ в процессе работы над монографией „Аркаим: рождение легенды“. Они давно мечтали выпустить что-то популярное об Аркаиме и предложили после книги поработать над раскраской. Поводом был книжный фестиваль, на котором они ежегодно представляют Челябинскую область. Сказали, что очень много людей целенаправленно подходят и спрашивают, есть ли что-то про Аркаим», — рассказала Елена Куприянова.

Раскраска рассчитана на воспитанников детских садов и учеников начальной школы. Это первый проект об Аркаиме, адресованный детской аудитории. За основу художники взяли реконструкции и исследования челябинских археологов.

Все рисунки сопровождаются короткими текстами, рассказывающими об истории открытия поселения, жизни и быте людей бронзового века. Издание призвано способствовать формированию у детей любви к родному краю, гордости за древнюю историю Южного Урала.

«Раскраску готовили с учетом мнения методистов и учителей начальной школы. По их словам, это отличная идея и очень нужное издание, поскольку практически ничего не издано по древней истории Южного Урала для детей младшего возраста. Передала несколько экземпляров дочери в детский сад. Детям понравилось, и воспитатели были в восторге», — добавила Елена Куприянова.

Новую раскраску и монографию «Аркаим: рождение легенды» Елена Куприянова вместе с директором издательства «Край Ра» Еленой Змиенко презентовала на VIII Книжном фестивале «Красная площадь» в Москве. Детское издание, по данным вуза, уже находится в открытой продаже.

Напомним, челябинский мультфильм об Аркаиме вошел в число лучших работ премии «На благо мира». В номинации «Анимация» короткометражка заняла первую строчку рейтинга.