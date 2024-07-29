Детский травмпункт в челябинской ГКБ № 9 продолжит работу

Его решили не закрывать после открытия отделения на Ленина, 38

В Челябинске начиная с этого понедельника будут работать два детских травмпункта. Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

Долгие годы неотложную помощь детскому населению оказывали в травмпункте на Ленина, 38. Полтора года назад его закрыли на капремонт. Детский прием с тех пор вели на территории ГКБ № 9. С этого понедельника прием травмированных детей будут вести на обеих площадках: травмпункт на Ленина, 38, открыт после ремонта, а травмпункт в ГКБ № 9 решили не закрывать.

«Приказ о том, что детский травмпункт на территории ГКБ № 9 продолжит работу на постоянной основе, был подписан давно. Сейчас мы ждем приказ о маршрутизации пациентов. Для неотложных пациентов детский травмпункт открыт круглосуточно. Также решается вопрос том, чтобы наши специалисты вели дневной консультативный прием», — рассказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь ГКБ № 9 Алевтина Шестакова.

Напомним адреса и телефоны обоих травмпунктов, где принимают детей:

1. Детский травмпункт ГКБ № 2.

Челябинск, проспект Ленина, 38.

2. Детский травмпункт ГКБ № 9.

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