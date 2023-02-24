«Все актеры нашей театральной студии мечтают о гастролях. Расширение границ мира после нескольких лет пребывания в больничной палате для многих как подвиг. И в наших силах помочь ребятам поверить в себя. Театральная студия — это часть большой реабилитационной работы», — говорит руководитель инклюзивной семейной театральной студии «Искорка Фонд» Наталья Широкова.
Спектакль «Привет, давай поговорим!» поставлен по мотивам повести Шэрон Дрейпер. Он рассказывает об инвалидности и инклюзии. Это история 11-летней девочки, которая умнее всех в школе. Вот только никто об этом не догадывается. Учителя думают, что девочка не поддается обучению, и из урока в урок повторяют с ней первые буквы алфавита.
Главную роль в постановке играет Ксения Казанцева. Девочка много лет боролась с лейкозом, но болезнь возвращалась. Избавиться от лейкоза помогла только трансплантация костного мозга.
Премьера спектакля состоится 27 февраля в 19.00 в Детской филармонии (Солнечная, 5). Приобрести билет стоимостью 300, 500 и 800 рублей можно по этой ссылке. Средства от спектакля помогут организовать выступления студии на площадках Челябинской области, где также находятся подопечные «Искорки Фонда».
Один из последних курсов лечения Ксения Казанцева проходила в Санкт-Петербурге. Здесь будущая звезда инклюзивного театра встретилась с народным артистом России Михаилом Боярским. Мы писали об этом в отдельном материале.