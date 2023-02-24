Детский инклюзивный театр собирает деньги на гастроли по Челябинской области

Победившие рак артисты поедут к тем, кто еще болеет

В понедельник, 27 февраля, детский театр, где играют победившие рак артисты, даст благотворительный спектакль в Челябинске. Собранные от продажи билетов деньги дети хотят потратить на гастроли театра по Челябинской области.

«Все актеры нашей театральной студии мечтают о гастролях. Расширение границ мира после нескольких лет пребывания в больничной палате для многих как подвиг. И в наших силах помочь ребятам поверить в себя. Театральная студия — это часть большой реабилитационной работы»,

— говорит руководитель инклюзивной семейной театральной студии «Искорка Фонд» Наталья Широкова.

Спектакль «Привет, давай поговорим!» поставлен по мотивам повести Шэрон Дрейпер. Он рассказывает об инвалидности и инклюзии. Это история 11-летней девочки, которая умнее всех в школе. Вот только никто об этом не догадывается. Учителя думают, что девочка не поддается обучению, и из урока в урок повторяют с ней первые буквы алфавита.Главную роль в постановке играет Ксения Казанцева. Девочка много лет боролась с лейкозом, но болезнь возвращалась. Избавиться от лейкоза помогла только трансплантация костного мозга.