Михаил Боярский поддержал онкобольную девочку из Челябинска

13-летняя Ксения Казанцева борется с раком крови

Тринадцатилетняя школьница из Челябинска Ксения Казанцева девять лет борется с раком крови. Болезнь уходит, а потом возвращается снова. Последний курс терапии девочка проходит в Санкт-Петербурге. Здесь она и встретилась с народным артистом России Михаилом Боярским.

На капельницы Ксения ездит в клинику, а бесплатное проживание ей и маме предоставили в хосписе благотворительного фонда «Детский хоспис». На днях в России стартовала акция «Добрый кофе», которая помогает собирать деньги на содержание таких заведений для больных детей (на Южном Урале у нее нет партнеров). На презентацию акции пригласили Михаила Боярского.

Наша землячка и сама увлекается театром: девочка целый год занималась в театральной студии челябинского благотворительного фонда «Искорка» и выходила на сцену в двух спектаклях фонда. Так что вопросы к Михаилу Боярскому у нее были особые — театральные.

Артист дал Ксении несколько профессиональных советов, а также ответил на вопросы про дружбу с «Детским хосписом» и про то, почему благотворительность должна быть привычкой каждого человека.

«Пока я хожу на своих ногах, зарабатываю деньги, я творю добро и помогаю, а значит, я остаюсь счастливым человеком. О благотворительности не нужно просить. Я считаю, это обязанность каждого человека — помогать детям, которые по такой ужасной жизненной несправедливости оказались тяжело больны», — заметил народный артист России Михаил Боярский.

Помочь подопечным челябинского фонда «Искорка» можно по этой ссылке.