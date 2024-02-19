Дети, живущие с кохлеарным имплантом, получат новую льготу в Челябинской области

Областной бюджет будет оплачивать комплектующие для протеза

По поручению губернатора Алексея Текслера Заксобрание региона рассмотрит законопроект, который предусматривает оплату комплектующих для кохлеарных имплантов у детей-инвалидов. Об этом в понедельник, 19 февраля, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

В декабре 2023 года во время прямой линии с губернатором региона было показано видеописьмо мальчика Никиты, который рассказал, что его слуховой протез состоит из хрупких частей, а так как дети все время в движении, протез, бывает, ломается. По словам родителей мальчика, средняя цена комплектующих составляет около 60—70 тысяч рублей.

«Если семья не имеет средств, то тогда ребенок остается глухим, в полной тишине. Наши ребята занимаются спортом, танцами, пением, играют на музыкальных инструментах. Они успешно интегрируются в общество, живут полноценной жизнью, принося ему пользу, но все это будет невозможно без самого главного — поддержания работоспособности кохлеарного импланта», — поделились проблемой родители детей-инвалидов.

Новый закон позволит оплачивать комплектующие для кохлеарных имплантов за счет средств областного бюджета — с помощью сертификата или компенсации на реабилитацию детей-инвалидов.

«Министерством социальных отношений подготовлен законопроект о расширении возможности использования сертификата и компенсации не только на оплату реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, но и на оплату отдельных технических средств реабилитации для детей-инвалидов, а также комплектующих частей системы кохлеарной имплантации и услуг по ремонту системы кохлеарной имплантации», — говорит министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.



С 1 января 2024 года размер компенсации и сертификата составляет 104 тысячи рублей.

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