Открытое инклюзивное пространство «Наше место» объявило набор на бесплатный курс русского жестового языка «Говорим без слов». Курс позволит не только понимать глухих и слабослышащих, но и освоить базу профессии сурдопереводчика, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
«Мы хотим, чтобы жестовый язык пошел в массы и у людей разрушались стереотипы о глухих и слабослышащих. Приятным бонусом для участников проекта станет их творческая самореализация, возможность раскрытия талантов, ведь, помимо изучения языка, они также будут учиться самостоятельно переводить песни, ставить постановки и участвовать в них», — говорит руководитель проекта «Говорим без слов» Анастасия Водопьянова.
Кстати, в клипах открытого инклюзивного пространства «Наше место» снимались Николай Басков, Максим Фадеев. Также участники коллектива жестовой песни Magic Touch выступали на мероприятиях городского и областного масштаба.
Проект реализуется при поддержке гранта Росмолодежи. Заявки ждут от молодых людей старше 16 лет. Подать заявку можно по этой ссылке.