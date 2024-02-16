В Челябинске открыт набор на бесплатный курс жестового языка

Во время занятий можно освоить базу профессии «сурдопереводчик»

Открытое инклюзивное пространство «Наше место» объявило набор на бесплатный курс русского жестового языка «Говорим без слов». Курс позволит не только понимать глухих и слабослышащих, но и освоить базу профессии сурдопереводчика, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Мы хотим, чтобы жестовый язык пошел в массы и у людей разрушались стереотипы о глухих и слабослышащих. Приятным бонусом для участников проекта станет их творческая самореализация, возможность раскрытия талантов, ведь, помимо изучения языка, они также будут учиться самостоятельно переводить песни, ставить постановки и участвовать в них», — говорит руководитель проекта «Говорим без слов» Анастасия Водопьянова.

Кстати, в клипах открытого инклюзивного пространства «Наше место» снимались Николай Басков, Максим Фадеев. Также участники коллектива жестовой песни Magic Touch выступали на мероприятиях городского и областного масштаба.

Проект реализуется при поддержке гранта Росмолодежи. Заявки ждут от молодых людей старше 16 лет. Подать заявку можно по этой ссылке.