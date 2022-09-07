«Дети, страдающие ихтиозом или буллезным эпидермолизом, постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах, поэтому важно оказывать их родителям материальную поддержку», — поясняет министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Размер ежемесячной денежной выплаты составит 5 тысяч рублей.
По информации Минздрава области, в регионе проживают 12 детей, страдающих ихтиозом, и 8 детей с диагнозом «буллезный эпидермолиз». Для получения пособия необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.
Напомним, с 1 января 2022 года по поручению губернатора Алексея Текслера аналогичные выплаты уже получают 88 детей с диагнозом «фенилкетонурия» и 106 детей с диагнозом «целиакия». На выплаты детям с редкими заболеваниями на 2022 год в областном бюджете предусмотрено около 1,2 млн рублей.
Ранее дети-бабочки и дети-рыбки попали на консультацию к федеральным экспертам. Медики сами приехали на Южный Урал, чтобы помочь пациентам с редким диагнозом.
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В Челябинской области живет несколько десятков детей с необычными заболеваниями. Одни диагнозы, несмотря на тяжесть и дорогостоящее лечение, носят красивые названия: «бабочки» и «рыбки». Другие — напоминают код: DDX3X, Set1B, CUL3, YWHAG и прочие. Этих малышей всего один на миллион, многие из них являются федеральными льготниками. Но помощи вынуждены добиваться через суды. С какими еще сложностями сталкиваются редкие дети, узнала корреспондент ИА «Первое областное».