Дети-бабочки и дети-рыбки получат ежемесячное пособие в Челябинской области

Размер выплаты составляет 5 тысяч рублей

В Челябинской области по поручению губернатора Алексея Текслера расширят меры поддержки семей, где растут дети с редкими заболеваниями. Южноуральцы с ихтиозом (дети-рыбки) и буллезным эпидермолизом (дети-бабочки) будут получать ежемесячные денежные выплаты. Об этом в среду, 7 сентября, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Соответствующий законопроект уже внесен в Законодательное собрание региона.

«Дети, страдающие ихтиозом или буллезным эпидермолизом, постоянно нуждаются в специализированных средствах ухода и перевязочных материалах, поэтому важно оказывать их родителям материальную поддержку»,

— поясняет министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Размер ежемесячной денежной выплаты составит 5 тысяч рублей.

По информации Минздрава области, в регионе проживают 12 детей, страдающих ихтиозом, и 8 детей с диагнозом «буллезный эпидермолиз». Для получения пособия необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства.