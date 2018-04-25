/ 5 детей спасли из горящей «пятиэтажки» в Кыштыме

Малышам потребовалась госпитализация.

Накануне в Кыштыме загорелась квартира в пятиэтажном доме. Внутри находились два ребенка 3 и 5 лет, взрослых с ними не было. Почему произошел пожар, неизвестно, однако квартира быстро заполнилась дымом. Спасать малышей бросились соседи. Им удалось вывести братьев из помещения. В то же время соседи вызвали пожарных.

Когда начался пожар, детей фактически из огня вывели соседи услышавшие крики. Силами прибывших на место отделений 117 пожарной части и 38 пожарно-спасательной части пожар был успешно ликвидирован. С помощью пожарной лестницы из горящего здания было спасено 24 человека, в том числе 5 детей в возрасте от 1 года до 10 лет. — рассказал начальник 38-й пожарно-спасательной части Андрей Раскостов.

Детей отправили в больницу, выявив у них легкую степень отравления угарным газом.

С огнем боролись 14 человек и 5 единиц техники.