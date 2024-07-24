В Челябинской области ищут новые способы социализации трудных подростков

На пути исправления им предлагают играть в театре и находить новых друзей в загородных лагерях

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова провела круглый стол, посвященный новым методикам социализации трудных подростков. На мероприятие собрались специалисты разных ведомств, которые работают с подростками в муниципалитетах.

«Сегодня мы учимся по-другому смотреть не только на подростков, но и на самих себя, на свои подходы и компетенции», — обозначила суть разговора челябинский омбудсмен.

Открывая непростой разговор, Евгения Майорова привела современные научные данные. Считается, что для успешной социализации трудного подростка ему необходимо не менее 10 часов помощи разных специалистов в неделю. На оплату труда педагогов, психологов, которые занимаются с одним ребенком, уходит 16 тысяч рублей. А все расходы бюджета на такую работу можно оценить в 48 миллионов рублей в месяц или 576 миллионов ежегодно.

«При этом работа по ресоциализации детей ведется разрозненно, а специалисты не обладают необходимой квалификацией, часто перегружены другими обязанностями и не имеют доступа к современным методиками работы. По оценкам экспертов, эффективность ресоциализации подростков в текущих условиях не превышает 20%», — заявила Майорова.

Омбудсмен предлагает активно использовать новые методы работы с подростками, которые позволяют сэкономить деньги и каждый год возвращать к нормальной жизни около полутора тысяч детей.

В Челябинской области уже используют такие подходы: область проводит профильные смены в загородных лагерях для трудных подростков, а также реализует проект «Социальный театр для НЕтрудных детей». В обоих случаях подростки получают возможность расширить горизонты общения и заняться полезным делом, почувствовать себя нужными и значимыми людьми, изменить отношение к обществу и к себе. Отзывы ребят, которые уже приняли участие в этих проектах, говорят о том, что метод работает: многие действительно меняют отношение к жизни.

«Конечно, проще всего отправить трудного ребенка в специализированное закрытое учреждение. Но эта мера карательная. И зачастую она ни к чему хорошему не ведет, так как мы должны в первую очередь не наказывать, а искать причину трудного поведения и воздействовать на нее», — говорит Евгения Майорова.

Во время круглого стола его участники договорились, что каждый трудный ребенок сможет рассчитывать на содействие омбудсмена. Если комиссия по делам несовершеннолетних в муниципалитете зайдет в тупик, принимая решение о судьбе ребенка, специалисты должны обращаться за помощью в аппарат уполномоченного, который изучит каждый непростой случай и постарается предложить ребенку более гуманные способы исправления, чем помещение в закрытое учреждение.

Добавим, в круглом столе по видеосвязи приняла участие Уполномоченный по правам ребенка РФ Мария Львова-Белова, которая поблагодарила команду южноуральского детского обмудсмена за неравнодушное отношение к вопросам социализации несовершеннолетних.

«В этом году проект „Социальный театр для НЕтрудных детей“ стартовал в трех муниципалитетах региона. Участие в спектаклях для ребят становится любимым делом, объединяет, помогает проявить себя, раскрыть таланты и способности, найти новых друзей. А главное, у подростков появляется возможность интересно и с пользой проводить время», — отметила она.

Также Мария Львова-Белова рекомендовала другим регионам взять на вооружение опыт детского омбудсмена Челябинской области:

«Уверена, что этот опыт будет интересен участникам круглого стола, а его развитие во всех регионах послужит на благо наших детей».