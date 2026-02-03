Десять рыжих волков попали в объектив фотоловушки на Зюраткуле

Хищники двигались по обычному маршруту

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

В национальном парке «Зюраткуль» видеоловушка зафиксировала передвижение стаи из десяти волков. Хищники двигались по своему постоянному маршруту — от южных границ парка в северном направлении, рассказала пресс-служба нацпарка.

Наблюдение за животными ведут с помощью зимнего маршрутного учета и системы фотоловушек. Их поставили по грантовому проекту «Таежный глаз Зюраткуля». Всего на территории разместили более 40 камер. Волчьи тропы проходят вдали от туристических маршрутов, и, как отмечают специалисты, эти осторожные животные избегают встреч с человеком.

Внимание специалистов привлек необычный рыжий окрас хищников на записи. В научном отделе национального парка проводят анализ видеоматериала. Предварительно специалисты считают, что нестандартный цвет может быть связан с особенностями цветопередачи камеры, которую, возможно, потребуется откалибровать.

Ранее мы сообщали, что волков на Южном Урале стало больше. И не только их — подробности в материале.