/ Квартиры в Челябинске продолжают ежемесячно дешеветь

Почти тысяча собственников сбросила цену в апреле.

943 квартиры подешевели в Челябинске только в апреле этого года. Это почти 7% от всей недвижимости, которая в данный момент выставлена на продажу. Эксперты говорят, что рынок стремительно дешевеет, несмотря на то, что некоторые челябинцы пытаются повысить цену.

Число собственников, которые снижают цены после того, как выставят квартиру, в четыре раза больше, чем тех, кто повышает. Как правило, если к объекту нет интереса, то продавец двигается в цене, однако нужно учитывать, что продажа какой-либо недвижимости это чаще всего цепочка сделок, поэтому продавец зависит от цены того объекта, который планирует купить. — сообщила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Чаще всего цена становится ниже на однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Больше всего жилья со сниженной ценой находится в Калининском и Курчатовском районах города. Как правило, скидку решают сделать владельцы и так недорого жилья. 70% подешевевших квартир стоят меньше двух миллионов рублей.