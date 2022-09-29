Депутаты поддержали инициативу Алексея Текслера о выплатах семьям мобилизованных резервистов с детьми

За поправки к закону Законодательное собрание Челябинской области проголосовало сразу в трех чтениях

Сегодня, 29 сентября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли поправки к закону о мерах социальной поддержки в связи с проведением специальной военной операции. Новая редакция закона дополнена категориями граждан, имеющими право на региональные выплаты в случае ранения или гибели в ходе СВО. Статус закона приняла инициатива губернатора Челябинской области Алексея Текслера о единовременных выплатах семьям мобилизованных резервистов с детьми, передает корреспондент Первого областного информагентства.



Как напомнила первый заместитель министра социальных отношений Челябинской области Ирина Скалунова, принятый в июне 2022 года закон предусматривает выплаты из регионального бюджета раненым, контуженным, получившим инвалидность в ходе спецоперации военным, росгвардейцам, волонтерам, командированным в зону боевых действий. Поправка дополняет этот перечень военнослужащими и командированными, успевшими после получения травм уволиться со своих должностей. За выплатами могут также обратиться военнослужащие, зарегистрированные по месту пребывания в Челябинской области. Кроме того, на соцподдержку также могут теперь рассчитывать бойцы добровольческих отрядов.

Отдельно Ирина Скалунова остановилась на вопросе единовременных выплат семьям мобилизованных граждан. Напомним, накануне, 28 сентября, губернатор Челябинской области Алексей Текслер озвучил инициативу о помощи семьям ушедших резервистов — по 20 тысяч рублей на ребенка.

«Вчера губернатор выступил с инициативой о единовременной выплате. Соответствующие изменения в проект были оперативно подготовлены и внесены. Ситуация динамично меняется, нам вместе с исполнительной властью надо оперативно реагировать. Губернатор предлагает своевременные решения. Это важная мера поддержки, направленная на то, чтобы уделить внимание семьям мобилизованных. По самим военнослужащим меры разрабатываются на федеральном уровне, а эта инициатива поможет тем, на кого напрямую влияет мобилизация их мужей и отцов», — обратился к коллегам председатель ЗСО Александр Лазарев.

В результате голосования законопроект был принят единогласно сразу в трех чтениях.