Депутаты и волонтеры «Единой России» навестили пострадавших от паводка в Челябинской области

Местным жителям раздали предметы первой необходимости и выяснили их потребности

В Коркино и Еманжелинском районе Челябинской области депутаты, волонтеры и руководители местных отделений партии «Единая Россия» встретились с пострадавшими от паводка жителями. Партийцы интересовались, что сейчас нужно пострадавшим, а также раздали предметы первой необходимости, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В Коркино участники рейда навестили жителей частных подтопленных домов. Они помогли раздать питьевую бутилированную воду и выяснили, какие вещи и предметы сейчас необходимы пострадавшим.

«Сейчас жители ждут комиссии по оценке ущерба, специалисты начали свою работу и после нашего обхода уже посетили часть домов»,— рассказала исполнительный секретарь Коркинского местного отделения партии Кристина Бухтоярова.

В Еманжелинске партийцы навестили одиноких пенсионеров, многодетные семьи и семьи с приемными детьми. Во время рейда они пообщались с пострадавшими, раздали им моющие средства, мыло, перчатки, порошки и прочие предметы первой необходимости.

Напомним, в Еманжелинске также работает пункт гумпомощи, куда партийцы и неравнодушные жители несут предметы первой необходимости, одежду, медикаменты, постельное белье и многое другое.