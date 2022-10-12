Депутаты Челябинской области идут служить по мобилизации

Вслед за членом Госдумы Олегом Голиковым в войска отправились участники представительных органов сельских поселений

В учебные части, а затем — на фронт уходят депутаты представительных органов Челябинской области. Первое областное информагентство собрало несколько примеров настоящего патриотизма среди народных избранников.



Добровольцем собирается отправиться в войска председатель собрания депутатов Локомотивного городского округа Эдуард Ананьев. Среди призываемых по мобилизации депутатов, о которых удалось узнать Первому областному информагентству, он самый возрастной: Эдуарду Анатольевичу 54 года. Срочную он служил еще при Советскому союзе, в пограничных войсках.

«Родина просит — Родине надо помогать. Я читаю новости о том, как многие бегут из страны. Но кому-то ведь нужно страну и защищать. Как председатель собрания депутатов я, считаю, уже много принес пользы землякам. Так что потерпят без меня несколько месяцев, там, в Новороссии, тоже нужна помощь», — объяснил свои мотивы Эдуард Ананьев.

Еще один матерый мужик среди парламентариев — депутат Янгельского сельского поселения (Агаповский район), единоросс Сергей Радаев. С ним связаться уже не удалось: 46-летний Сергей Викторович сейчас проходит боевое слаживание в Еланском учебном центре. О депутате Первому областному информагенству рассказала глава Янгельского поселения Ольга Чернова.

«Из Янгельского мобилизовали уже шесть человек, один из них — Сергей Викторович. Честно скажу, очень жалко было его отпускать, это настоящая палочка-выручалочка. Он работает депутатом уже второй срок, ни одно мероприятие в селе не обходится без его помощи — надо ли елку ставить на Новый год или вешать баннеры ко Дню Победы. Он еще и скамейки для односельчан делал, так как плотник по образованию, и звонарем в нашем православном храме служил. Золотые руки», — поделилась Ольга Чернова.

У Сергея Радаева взрослая старшая дочь — работает сейчас учительницей. Сыновья пока маленькие, один школьник, другой и вовсе детсадовец. Но в армию ефрейтор Радаев, старший оператор ракетных носителей космических аппаратов, пошел без сожаления. С простым объяснением: «Так нужно».

Среди других призванных парламентариев много молодых. Константину Сметанину, члену совета Нязепетровского городского поселения — 31 год. 10 лет назад он отслужил срочную в ПВО, на границе с Арменией. Повестку ждать не стал, решил идти добровольцем.

«Я хотел ехать помогать Донбассу еще в 2014 году. Но тогда непонятно просто было: куда идти, к кому обращаться. Страшно было бросать девушку, неясно, как быть с ипотекой. Сейчас та девушка — моя жена. У нас сын. И я понимаю, что сейчас мой долг — защитить их от того, что может прийти в наш дом. И потом, я был посыльным при военкомате, раздавал жителям Нязепетровска повестки. Как я буду смотреть в глаза тем ребятам, которым вручал эти документы?», — рассуждает Константин Сметанин.

Сметанин признается, что есть и еще один фактор: он работает в местном Доме культуры, регулярно проводит патриотические мероприятия. «Видимо, сам себя сагитировал», — предполагает, смеясь, депутат. И добавляет, что на его решение идти добровольцем повлиял такой же шаг депутата Госдумы Олега Голикова, с которым он давно знаком. А Голиков, напомним, пошел служить по мобилизации 7 октября.

Жанна Сарынова, супруга депутата Сурменевского поселения (Верхнеуральский район) Бегежана Сарынова, уверена в профессионализме своего мужа: срочную Бегежан Иргалеевич служил танкистом, потом еще три года — разведчиком, по контракту.

«Ему, конечно, было сложно уходить: у нас трое детей, хозяйство. Но муж — настоящий мужчина, он от своего долга не отказывался. Да вдобавок у него дедушка — ветеран Великой Отечественной, как было опорочить его память? Вот, уехал на боевое слаживание 3 октября. Сейчас даже не знаю, где он», — объяснила Жанна Сарынова.

С Жанной согласна Елена Шалаева, супруга депутата Березинского сельсовета (Чесменский район) Александра Шалаева. Хотя и у Шалаевых — двое маленьких детей, супругам нет и по 30 лет.

«Муж для нас герой, и мы им гордимся. Сейчас он проходит переподготовку где-то в Екатеринбурге, он служил в артиллерии. Я, в принципе, спокойна. Верю, что он вернется, знаю, что не останусь одна, без помощи. Семьям мобилизованных стараются помочь на всех уровнях — тут и выплаты от губернатора Алексея Текслера, матпомощь от профсоюза — я работаю в детском саду. Администрация района обещает поддержку, а начальник мужа уже очень сильно помог — и нам, и Александру», — рассказывает Елена Шалаева.

Список мобилизованных депутатов этими именами не исчерпывается: Первому областному информагентству известно, что уже уехали в войска Андрей Брусков, председатель Подовинного совета (Октябрьский район), Иван Мартынов из Бишкильского поселения (Чебаркульский район), Сергей Осипов, супруг депутата Кусинского райсобрания Марины Осиповой.

Напомним, сегодня, 12 октября, на совещании с главами муниципалитетов губернатор Алексей Текслер поддержал инициативу представителей местной власти, принявших решение пойти защищать Родину.

Редакция Первого областного информагентства желает всем мобилизованным резервистам и добровольцам Челябинской области вернуться домой как можно скорее — здоровыми и с победой.