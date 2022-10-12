Алексей Текслер поручил главам держать постоянный контакт с мобилизованными и их семьями

Общее число резервистов-добровольцев в Челябинской области превысило 21%

На совещании с главами муниципалитетов губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил ряд новых задач. Все они касаются поддержки мобилизованных и их семей, передает пресс-служба главы региона.



Число мобилизованных добровольцев на Южном Урале растет. Среди них все чаще появляются представители власти – в том числе, депутаты.



«Мы гордимся нашими ребятами — мобилизованными и добровольцами, свыше 21% в регионе мобилизованных — это добровольцы. Мы видим большое количество заявлений на запись добровольцем через специальную платформу на портале Госуслуг. И это число ежедневно растет. Гордимся нашими ребятами. Прошу оперативно вместе с социальными службами, волонтерами, службами психологической поддержки отрабатывать факты ранений, не дай Бог, гибели, военнослужащих — держите эти чувствительные вопросы на особом контроле»,— пояснил губернатор.

На совещании глава региона поручил главам оперативно реагировать на любые ситуации, связанные с южноуральскими мобилизованными и их семьями. Алексей Текслер особо поблагодарил жителей за неравнодушие. Совместными усилиями большинство текущих вопросов со снабжением мобилизованных решено. Работа по передаче спальников, теплых вещей и других элементов экипировки будет продолжена. К сборам подключился региональный штаб движения «Мы вместе». Заявки на оказание бытовой, гуманитарной и юридической помощи семьям мобилизованных принимаются круглосуточно. В том числе, с помощью волонтеров.



«Прошу глав уделить пристальное внимание подготовке ответов на все обращения граждан, которые должны приниматься круглосуточно. Руководителям территорий необходимо действовать в тандеме с военными комиссарами, медицинским учреждениями, обеспечивать слаженную работу призывных комиссий. Продолжайте прорабатывать с местными предприятиями вопросы оказания материальной помощи семьям мобилизованных сотрудников», — поручил главам Алексей Текслер.





Напомним, что ранее губернатор и его заместители не раз выезжали в расположение воинских частей. В прошлую субботу Алексей Текслер был в Чебаркульской дивизии, общался с призванными по мобилизации южноуральцами. Заместитель губернатора Алексей Фартыгин и омбудсмен Юлия Сударенко посетили призывников в Свердловской области.

