Дети Челябинской области помогают России в борьбе с буллингом в интернете

В регионе реализуют несколько соответствующих проектов

В Челябинской области на медиафоруме «Вершина», который прошел в рамках межрегионального Кубка СМИ 2022 по горным лыжам и сноуборду имени Ольги Давиденко, выступила депутат Госдумы и общественный деятель Яна Лантратова. Она подняла тему о том, как важно защищать детей от буллинга и манипуляций в интернете и сообщила, что в Челябинской области уже запущено несколько проектов, которые позволяют детям бороться с такими явлениями.

По ее словам, и взрослые, и дети ежедневно читают новости, находят какую-либо информацию в интернете. Но не всегда на глаза пользователям попадается качественный и безопасный контент.

«Но нужно понимать, что контент создают не только СМИ, но и блогеры, и люди, которые находятся в интернете. И от того, насколько он будет неопасным и качественным, зависит наше будущее и будущее наших детей, которые как губка впитывают все хорошее, плохое, правдивое. Опасность, буллинг, манипуляции, они есть, и не всегда взрослые знают, как действовать в той или иной ситуации. И мы в Челябинской области при поддержке губернатора, при поддержке удивительной Ирины Текслер вместе с уполномоченным по правам ребенка запустили большой проект „Дети в интернете“. Мы стали работать с педагогами и сотрудниками системы просвещения, с детьми, с родителями, и проводить специальные семинары с федеральными и региональными экспертами для того, чтобы создать систему профилактики»,— рассказала Яна Лантратова.

Вскоре, по ее словам, этой инициативой заинтересовались и сами дети, и начали создавать подобные проекты, например «Ящик доверия».

«И что мы увидели через какое-то время? Мы увидели заголовки федеральных СМИ: „Челябинские дети помогают детям России“. Челябинская область — передовой регион России, который занимается профилактикой, и мы через социальные вещи показываем, что наша область умеет справляться с этим»,— добавила депутат Госдумы.

Яна Лантратова отметила, что это важно понимать и СМИ, ведь они могут не только осветить какую-либо проблему, но и могут помочь решить ее. И от того, как СМИ покажут историю, зависит, насколько депутаты, ведомства и уполномоченные успешно смогут добиться ее решения.

Подробнее о проекте «Дети в Интернете» можно узнать в нашем материале.