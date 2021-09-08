Южноуральским родителям и педагогам расскажут о рисках для детей в интернете

В регионе стартует просветительский проект «Дети в интернете»

В Челябинской области стартует проект «Дети в интернете», разработанный по инициативе правозащитника и эксперта Совета при президенте РФ по правам человека Яны Лантратовой. Подросткам, их родителям и педагогам расскажут о том, с какими рисками они могут встретиться в Сети, как помочь ребенку восстановиться после травли и о многом другом, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Челябинской области.

«Проект „Дети в интернете“ направлен на просветительскую деятельность для подростков, родительского сообщества, педагогов образовательных и социальных учреждений, сотрудников системы профилактики и ориентирован на расширение знаний педагогов и родителей, связанных с современными рисками в информационно-коммуникационной среде. Серия просветительских и образовательных мероприятий будет посвящена самым актуальным темам: „Восстановительный подход к профилактике буллинга (травли)“, „Техники для укрепления сообщества класса“, „Школьные и территориальные службы примирения“, „Профилактика групповых конфликтов в школе. Партнерство школы, детей и родителей“ и другие»,— уточнили в ведомстве.

Все семинары будут проходить в очном и дистанционном формате и обязательно записываться, потом их можно будет пересмотреть. Кроме того, участникам предстоит выполнить различные задания по темам семинаров.

Экспертами на семинарах выступят психологи, психотерапевты, психиатры. Они доходчиво раскроют тематику взаимоотношений между ребенком, родителями и педагогами, расскажут о рисках, которые встречаются в подростковой среде, а также поделятся практическими методами совместного решения проблем.

«Сегодня это особенно важно, так как самыми активными пользователями интернета становятся дети, чьи ценностные ориентации и жизненные установки еще неустойчивы. Нам необходимо полностью ориентироваться в том, что сейчас происходит в современном медийном пространстве, в социальных сетях, которые несут не только необходимые знания нашим детям, расширяют зону их интересов, но и таят в себе многие опасности. Мы обязаны уберечь наших детей. А для этого нужно самим для начала научиться поведению в Сети, не стесняться спрашивать, если что-то не знаем, чтобы потом на равных обсуждать с ребенком: что можно, что нельзя — и почему нельзя — и чем грозит бесконтрольность. Это самое сложное — просвещать, но не запрещать»,— прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Проект поддержали первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, уполномоченный по правам ребенка в регионе Евгения Майорова и многие другие.

Первый семинар состоялся 24 августа. Второй пройдет 10 сентября. Время и место проведения будут известны позже.