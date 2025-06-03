Депутат Госдумы Яна Лантратова предложила увеличить маткапитал на миллион рублей

Но только для тех, кто рожает до 24 лет

Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова предложила поддержать молодых матерей и увеличить для них размер материнского капитала. Если женщина родит первого ребенка до 24 лет, депутат предлагает добавить к государственной выплате один миллион рублей. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

«Прошу вас оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет», — говорится в обращении депутата.

Депутат считает, что раннее рождение первого ребенка увеличит вероятность рождения последующих детей и понизит риски осложнений при беременности и родах.

Сейчас в России средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка, составляет 28—29 лет.

В Челябинской области между тем молодым мамам-студенткам, родившим до 24 лет, с этого года выплачивают студенческий капитал. Его размер составляет 1 миллион 40 рублей.

Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам СПО или в вузе. Образовательная организация должна располагаться в регионе.

Также родители и ребенок должны быть прописаны в Челябинской области. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет проиндексирован на 20%.

Первой парой, которая получила студенческий капитал в Челябинской области, стали супруги Вафины из Магнитогорска.