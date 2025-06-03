Депутат Государственной думы от Челябинской области Яна Лантратова предложила поддержать молодых матерей и увеличить для них размер материнского капитала. Если женщина родит первого ребенка до 24 лет, депутат предлагает добавить к государственной выплате один миллион рублей. Соответствующее обращение направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
«Прошу вас оценить целесообразность инициативы по увеличению суммы материнского капитала на один миллион рублей в случае рождения первого ребенка до достижения женщиной 24 лет», — говорится в обращении депутата.
Депутат считает, что раннее рождение первого ребенка увеличит вероятность рождения последующих детей и понизит риски осложнений при беременности и родах.
Сейчас в России средний возраст женщин, которые рожают первого ребенка, составляет 28—29 лет.
В Челябинской области между тем молодым мамам-студенткам, родившим до 24 лет, с этого года выплачивают студенческий капитал. Его размер составляет 1 миллион 40 рублей.
Оба родителя должны являться студентами, обучающимися впервые по очной форме по образовательным программам СПО или в вузе. Образовательная организация должна располагаться в регионе.
Также родители и ребенок должны быть прописаны в Челябинской области. Если в молодой семье во время обучения появится второй ребенок, а средства капитала еще не израсходованы полностью, то остаток будет проиндексирован на 20%.
Первой парой, которая получила студенческий капитал в Челябинской области, стали супруги Вафины из Магнитогорска.