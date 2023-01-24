Депутат Госдумы Олег Колесников продлил контракт с армией

Ранее продолжить службу решил его коллега Олег Голиков

Челябинский депутат Госдумы Олег Колесников принял решение продолжить службу по контракту. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

«Согласовал продление контракта — считаю, что работы еще очень много и собираться домой пока рано», — сообщил Олег Колесников.

Ранее о продлении контракта заявил депутат Олег Голиков.

Напомним, проект аквапарка в Челябинске будет реализован. Об этом 19 октября заявил депутат Госдумы Олег Колесников сразу после вручения ему повестки в военкомате Советского и Центрального районов города. Политик был мобилизован как доброволец.