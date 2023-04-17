Депутат Госдумы Олег Голиков вернулся домой, полгода провоевав в зоне СВО

Уже 18 апреля он планирует вернуться к работе парламентария

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Депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков завершил свой контракт с Минобороны, по которому служил в добровольческом формировании и участвовал в специальной военной операции. Как рассказал сам Голиков в своем телеграм-канале, 17 апреля он вернулся домой и встретился с близкими.



«Встреча с самыми родными людьми после долгой разлуки — что может быть лучше? Мой контракт закончен, и я снова дома. Возвращаюсь к депутатской работе, включаюсь в решение вопросов, которые ставят передо мной избиратели. В их решении наверняка пригодится приобретенное на СВО умение практически мгновенно оценивать обстановку. С ребятами из подразделения буду поддерживать постоянную связь. Уже планирую поездку в зону СВО с гуманитарным грузом», — заявил Олег Голиков.

Накануне, 16 апреля, стало известно, что за службу в зоне СВО Олег Голиков награжден орденом Мужества.

Напомним, депутат пошел добровольцем на спецоперацию в сентябре 2022 года. Сначала он служил в полку морской пехоты ДНР «Апостол», затем — в подразделении воздушной разведки добровольческого формирования БАРС «Каскад», то есть управлял разведывательными и ударными БПЛА.

Всего Олег Голиков провел на спецоперации полгода, два трехмесячных контракта. В конце февраля, как сообщало ИА «Первое областное», депутат принимал участие в совместном телемарафоне канала ОТВ и челябинского отделения Общероссийского народного фронта «За победу!».

Как сообщили Первому областному информагентству в аппарате депутата, 17 апреля Голиков проведет с семьей, а уже на следующий день вернется к депутатской работе в Москве.