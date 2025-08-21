Алексей Текслер проверил готовность челябинских школ к новому учебному году

Глава региона посетил учебные заведения, где недавно закончился капитальный ремонт

В эти дни в Челябинской области идет проверка готовности школ к новому учебному году. Две школы и один садик лично проинспектировал губернатор Алексей Текслер. Вместе с ним на местах побывали и журналисты Первого областного информагентства.

Первой Алексей Текслер посетил школу № 108 в Ленинском районе. Она работает с 1955 года и занимает три здания. В 2024-2025 годы здесь провели большой ремонт.

Отремонтировали кабинеты и спортзал, поменяли окна, обновили отопительную систему, а также оборудовали школу системой контроля и управления доступом.

Этот набор спецодежды ждет ребят в кабинете ОБЖ.

Сегодня в школе преподают курс БПЛА. Дети всех возрастов собирают, паяют и калибруют беспилотники сами, потом оттачивают навыки в тренировочной зоне.

Губернатор заглянул в школьный музей, актовый зал и в кабинеты биологии, физики, информатики, которые оборудованы по последнему слову техники: есть сенсорные доски, современные компьютеры, а в кабинете физики — электрическая потолочная система с розетками, которые в прямом смысле спускаются с потолка.

В кабинете биологии стоят современные микроскопы.

Для отдыха оборудована коворкинг-зона с интерактивной доской, шахматами и синтезатором.

Следующая точка — школа № 53 имени 96-й танковой бригады Челябинского комсомола.

Здание, в котором расположено образовательное учреждение, является объектом культурного наследия регионального значения.

Историческую память здесь чтут — в коридоре информационный стенд, рассказывающий об истории 96-й танковой бригады.

«Молодцы, что храните историю», — отметил губернатор.

В школе учатся 1200 ребят. В 2024-2025 годы здесь также провели капремонт фасада, системы отопления, водоснабжения, вентиляции, электроснабжения, коридоров и кабинетов. В школе установлена современная система безопасности.

Отдельное достояние — стадион с искусственным покрытием.

Губернатор также проверил готовность нового детского сада в 48-м микрорайоне, куда совсем скоро начнут ходить 140 малышей.

К 1 сентября в Челябинской области планируется открытие двух новых школ в Челябинске, одной в Магнитогорске и нового корпуса школы в поселке Увельском. До конца года строительство школ завершится в Верхнеуральском муниципальном округе и Верхнеуфалейском городском округе.

«Сейчас в регионе строятся шесть новых школ. При этом область не забывает про старые школы, которые также нуждаются в серьезном ремонте. И это не только ремонт стен, это закупка новых учебников и наглядных пособий, новых технологий, потому что все дети должны получать качественное образование», — резюмировал итоги объезда образовательных учреждений Алексей Текслер.

Особое внимание глава региона уделил безопасности детских учреждений: 144 школы во время ремонта уже получили новые системы доступа, которые укрепили их безопасность. А сейчас в школах проходят учения для персонала, во время которых взрослые отрабатывают алгоритмы действий в критических ситуациях.

«В этом учебном году у школьников появятся новые предметы, в том числе они будут изучать основы безопасности. Сегодня мы видели наглядные пособия, которые учат детей вести себя в непредвиденных обстоятельствах, например, при атаке дронов. Также мы закупили новые учебники по истории. Будем воспитывать наших школьников в духе патриотизма и любви к Родине», — добавил Алексей Текслер.

Приемка школ в регионе практически завершена. 27 августа пройдет областное педагогическое совещание, где будут ставиться задачи на новый учебный.