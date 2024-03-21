«Даже в больнице никогда не лежал»: 59‑летнему жителю Челябинской области пересадили чужое сердце

Это первая трансплантация сердца на Южном Урале в 2024 году

Житель Нагайбакского района Елемхан Касымов впервые попал в больницу в 59 лет — и сразу на сложнейшую операцию. Хирурги Челябинской областной клинической больницы пересадили мужчине донорское сердце. Для нашего региона такие вмешательства все еще редкость, но Касымову повезло: он дождался дня, который может назвать вторым днем рождения.

На работу сердца Елемхан Касымов не жаловался никогда. Но в какой-то момент заметил, что начал страдать одышкой. Физическая работа на птичнике стала в тягость. А позже и ноги начали отекать. Медики констатировали проблемы с сердцем и дали Касымову инвалидность.





Сначала врачи пытались вразумить сердце таблетками. Но лучше не становилось, проблема только усугублялась. Пациента отправили на консультацию в областную больницу. Здесь собрали консилиум и пришли к выводу, что спасти Елемхана может лишь пересадка. Касымова записали в лист ожидания. В очереди мужчина провел полтора года. Несколько недель назад ему позвонили из Челябинска среди ночи и сообщили: есть донорский орган. И больной тут же помчался в больницу.

«До операции мне было страшно. Боялся смерти. А сейчас дышится снова легко, чувствую себя хорошо. Я благодарен хирургам и всему медицинскому персоналу за возможность жить дальше. Все они удивительные, талантливые врачи», — говорит Елемхан Касымов.

Челябинская областная клиническая больница единственная, где проводят трансплантацию сердца на Южном Урале. В листе ожидания стоят около 20 человек. Все это люди с тяжелой стадией сердечной недостаточности, у которых страдает насосная функция сердца. Причем лекарствами или установкой кардиостимулятора ее уже не восстановить. Всем пациентам нужно новое здоровое сердце.





«Есть технологии, которые временно поддерживают сократительную деятельность сердца и вообще всю сердечно-сосудистую систему до операции. Может быть, видели в американских фильмах людей, которые ходят с чемоданчиками. В чемоданчиках провода, которые подходят к сердцу, а рядом с сердцем установлен искусственный насос, который качает кровь. Такая терапия используется как мост к пересадке сердца, потому что, к сожалению, есть дефицит донорских органов и не всегда пациент может дождаться донорского сердца. Но в данном случае пациенту повезло», — говорит заведующий кардиохирургическим отделением ЧОКБ Михаил Нуждин.

Трансплантация сердца — не самая сложная операция среди тех, которые выполняют кардиохирурги. Главный риск заключается в том, что сердце донора может в итоге не запуститься.





«Есть колоссальный риск первичной дисфункции трансплантата. То есть неспособность донорского сердца к сокращению. И мы столкнулись с таким явлением в прошлом году. В итоге несколько суток наш пациент находился на механической поддержке кровообращения. Но все в итоге закончилось хорошо, мы заставили сердце работать», — говорит врач анестезиолог-реаниматолог Артем Царьков.

Все по той же причине челябинские врачи не гонятся за количеством операций. И стараются подобрать донорский орган, который идеально подходит для реципиента. А совпасть должно много параметров.

«Мы ориентируемся на группу крови, на резус-принадлежность, а также на антропометрическое соответствие донора и больного: у них должен быть примерно одинаковый рост и вес, площадь поверхности тела. Также учитываем давление внутри камер сердца. Словом, нюансов масса», — замечает Михаил Нуждин.

Пересаживать сердце в ЧОКБ начали семь лет назад. За это время, включая последнего пациента, провели 14 операций. Все пациенты челябинских хирургов живы и чувствуют себя относительно хорошо.

Если в 2017, 2018 и 2019 годах в ЧОКБ проводили по одной трансплантации сердца, то уже в 2023 году — четыре. В этом году это первая операция, но хирурги надеются спасти еще несколько человек.

«Наша больница находится в числе лидеров по трансплантации сердца, почек и печени — наши хирурги уже провели около 200 операций. Со стороны медицины все возможности для этого есть: техника, доктора. Сложнее с донорской базой. В отличие от федеральных центров мы стараемся более тщательно подбирать доноров, потому что от этого и зависит конечный результат. Мы не имеем права на ошибку», — говорит главный врач ЧОКБ заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Альтман.

Кроме того, Дмитрий Альтман обратил внимание земляков на этические проблемы донорства органов.





«Врач в России считается человеком, который спасает жизни. Поэтому я хочу заверить всех пациентов, что за любого больного мы боремся до конца. Донорский орган мы забираем только тогда, когда у пациента уже констатирована смерть мозга и осталась только насосная функция сердца. А так мы боремся всегда и до конца», — говорит Дмитрий Альтман.

Между тем специалисты НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова проинспектировали работу трансплантологического центра Челябинской областной клинической больницы. Представители главного в РФ центра трансплантологии отметили положительный тренд на увеличение профильной помощи. По сравнению с 2021 годом количество трансплантаций в Челябинске увеличилось в четыре раза. В 2023 году местные медики пересадили своим пациентам 30 донорских органов.