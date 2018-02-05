/ Болезнь не помеха? Экс-сенатор Константин Цыбко останется за решеткой

Заключение врачей огласили в Челябинском областном суде.

Медицинское освидетельствование сделали медицинские работники ГУФСИН, пока в судебном разбирательстве была небольшая пауза. Свое решение в связи с этим суд озвучил сегодня, 5 февраля.

Осужденный не страдает заболеваниями, не позволяющими содержать его под стражей. Данное заключение направлено судом в СИЗО. — сообщили в суде.

Ранее Константин Цыбко и его адвокаты просили об отводе гособвинителя, а также — допросе специалиста, выдавшего медицинское заключение до этого, и о проведении судебной медэкспертизы. Ни одно из прошений суд не удовлетворил.

Следующее судебное заседание состоится уже завтра, 6 февраля.

Напомним, экс-сенатора приговорили к девяти годам колонии строгого режима. Суд озвучил приговор в августе прошлого года. Ему инкриминировали два преступления по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

