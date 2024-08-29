Что подарить учителю на Первое сентября вместо букета

Пять идей для тех, кто не хочет тратиться на цветы

Цветы в России подорожали в преддверии Первого сентября. Да и педагоги говорят откровенно: дарить по 30 букетов от класса не нужно — они попросту пропадут. Какие еще презенты помогут выразить уважение любимому педагогу, расскажем в этой подборке.

Подарочная карта в магазин

Пожалуй, самый банальный, но и самый нужный подарок — педагог сможет заняться шопингом на свой вкус. Карты можно дарить не только в магазины косметики, но и, к примеру, в магазин канцтоваров. Также есть карты, которые позволяют совершать покупку в любом магазине крупных торговых центров.

Съедобные подарки

Конфеты, чай или кофе в заводской или творческой упаковке, а также авторское печенье, пряники, шоколад по-прежнему остаются приятной альтернативой букетам.

Билеты в театр или музей

Многие педагоги не прочь отвлечься от школьной рутины и сходить в театр. Благо в Челябинске их богатый выбор, многие начинают сезон как раз в сентябре. Педагога можно отправить на премьеру этого года или давно идущие оперу, балет или пьесу.

Также в качестве презента можно преподнести билеты на выставку.

Онлайн-подписка

Почему нет? Очень многие люди пользуются подписками на онлайн-кинотеатры и другие полезные сервисы. Учитель не исключение.

Полезная вещь в рабочий кабинет

Многие школы до сих пор собирают с родителей деньги на ремонт кабинетов, на проекторы, жалюзи. Педагога можно порадовать, если купить ему что-то полезное для него лично. Например, термокружку, беспроводную настольную лампу, ортопедическую подушку на офисный стул. Эти вещи облегчат работу учителя, особенно если он проводит в школе две смены.

Конечно, такого рода подарки лучше всего обсудить с педагогом заранее. И желательно при покупке уложиться в чек до трех тысяч рублей. Именно такую предельную стоимость для подарка работникам системы образования устанавливает Гражданский кодекс РФ (статья 575).

Между тем десять тысяч семей на Южном Урале уже получили по 10 тысяч рублей на сборы каждого ребенка в школу.

