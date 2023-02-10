Что нельзя делать в день рождения домового 10 февраля

По народному календарю в эту пятницу отмечается День Ефрема

В народном календаре 10 февраля — день Ефрема. Православные в этот день вспоминают христианского богослова Ефрема Сирина, а также многочисленные приметы, связанные с этим днем.

На Руси у святого было немало прозвищ. Его называли «ветродуй», «запечник», «прибаутник» и даже «сверчковый заступник». Поэтому, например, на Ефрема нельзя убивать насекомых, живущих в доме.

Считалось, что в этот день именины у домового. На ночь ему оставляли кашу на кухне. А еще старались не обижать домашних кошек, ведь считалось, что те как никто другой близки к хозяину дома. Если обидеть кошку — жди наказания от домового.

Также в этот день дома нельзя ссориться и ругаться — это к беде.

Обычно вечером на Ефрема собирались шумной компанией и рассказывали истории о домовых. Из-за этого пошло поверье, что нельзя слишком тихо проводить вечер 10 февраля. По возможности нужно устроить веселье. Также на Руси верили: если в Ефремов день после полудня часто смотреться в зеркало, можно надолго сохранить молодость и красоту.