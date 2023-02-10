Сильный ветер и метели обещают в Челябинской области

Синоптики прогнозируют плюсовую температуру

Сегодня, 10 февраля, в Челябинской области потеплеет до +1°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют в отдельных районах слабые метели и сильный ветер.

В Челябинске в утренние часы столбики термометров покажут около −9°C, днем температура воздуха установится в пределах от −2 до 0°C. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области сегодня синоптики также обещают переменную облачность, однако в горных районах местами пройдет небольшой снег, возможны слабые метели. Утром будет около −6°C, местами ниже. Днем потеплеет до +1°C, местами столбики термометров достигнут −4°C. В горах и низинах сохранится более холодная погода — до −7°C. Ветер западный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 16 метров в секунду.