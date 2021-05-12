Что будет на месте закрытых заводов в Челябинске

Как в городе и области возрождают промышленные территории

Что собирается делать девелоперская компания «Весна», почему в Сатке всё хорошо и чем нам поможет опыт Екатеринбурга и Твери — об этом поговорили участники бизнес-форума «Будущее города 2021».





В рамках деловой конференции в городе встретились девелоперы, архитекторы, представители администрации и некоммерческих организаций, чтобы порассуждать, как промышленный Челябинск может стать комфортным для жизни городом, что такое креативные кластеры и почему Сатка за несколько лет стала самым социально ориентированным моногородом региона. Выгодно ли Челябинску создавать агломерацию с Екатеринбургом, что не так с нашими общественными движениями, зачем для ревитализации нужна стратегия развития города и почему девелоперы не всегда хорошо выполняют свою задачу.





Ревитализация — возрождение или обновление территорий, в первую очередь промышленных и заброшенных, что очень актуально для Челябинска и области. Вопрос ревитализации на повестке возникает все чаще: «Белый рынок» и жилые высотки вместо разрушенных зданий «Полета» на ул. Витебской и Тернопольской, креативный кластер Svoboda2, судьба «немецкого квартала» на ЧМЗ — это примеры удачного, не очень удачного и пока невозможного освоения земель. БОльшая часть заводских территорий либо не рассматривается вовсе, либо вызывает опасения у потенциальных инвесторов. А есть ли они, инвесторы?

— Начнем с того, что мы ищем инвестиции не там, где они есть на самом деле, — заводит разговор Андрей Бриль, председатель Российской гильдии управляющих и девелоперов. — Мы проводили исследование, выясняли, кто инвестирует в масштабные проекты ревитализации. Оказалось, что это на 85% частный бизнес, государственные вливания минимальные. А мы продолжаем ждать участия местных и федеральных бюджетов. Идеальная схема — это когда у частного инвестора есть рабочая идея, а местная власть ищет средства на инфраструктуру, которая необходима для вписания нового объекта в карту города.





Ярким примером служат проекты в Твери. Заместитель главы этого, также промышленного, города Андрей Гаврилин поделился несколькими конкретными кейсами по ревитализации заводских территорий. Например, бывший рабочий городок мануфактуры Саввы Морозова, объект культурного наследия, из трущоб превращают в жилой комплекс с общественными пространствами, бизнес-территориями и местом для творческих кластеров. Проект был разработан конструкторским бюро «Стрелка».

— Со стороны администрации мы целиком поддержали идею инвестора — местной строительной компании и максимально упростили процедуру получения этого земельного участка, потому что был готовый проект. За счет регионального бюджета мы переселим местных жителей, это обойдется нам в 950 млн рублей. А инвестор вкладывает порядка 4 миллиардов рублей, — рассказывает о проекте вице-мэр Андрей Гаврилин.





Похожая история могла приключиться несколько лет назад с немецким кварталом на ЧМЗ, когда застройщик «Мечелстрой» планировал возвести на месте кирпичных домиков стилизованные новостройки.





Удачные проекты в Челябинске тоже есть, о них рассказала Екатерина Цветкова, директор девелоперской компании «Весна».

— Мы 12 лет занимаемся площадкой радиозавода «Полет», на себе испытали все сложности девелопера: административную волокиту, протесты общественности, сложные взаимоотношения с собственниками площадки. Но в результате у нас успешное общественное пространство, жилые дома, которые полностью соответствуют современным требованиям. И останавливаться на этом не собираемся. Понимаем, что назревает социальный конфликт между существующим нашим кварталом, жилыми домами на Лесопарковой и двухэтажками на ул. Смирных. Поэтому уже сейчас идет разработка функционального зонирования квартала Смирных — Энтузиастов — Худякова — Лесопарковой. Это большая территория, 78 гектаров. Планируем застройку района 2—3—5-этажными домами с мансардами, плюс благоустройство и, конечно, комфортный доступ горожан в рекреакционную зону городского бора, — делится планами Екатерина Цветкова.





— Это хороший пример, когда девелопер четко знает, чего хочет, и действует в рамках городской стратегии. А возьмите территорию завода «Калибр». Между «Калибром» и «Полетом» несколько сотен метров, зато один сделан, а второй напоминает кирсарай. Так что нельзя отдавать такие проекты в руки исключительно частных инвесторов. Идея должна исходить от муниципалитета, фонда, — вмешивается в дискуссию Дмитрий Довбня, создатель нескольких стратегий развития Челябинска и эксперт по развитию территорий общественной палаты Челябинской области.



Проект развлекательного центра возле «Белого рынка». Девелоперская компания «Весна»

— Экспертное объединение девелоперов может решить вопрос компетенций и идей, — обрубает спор на корню Андрей Бриль. — Вы напрасно не верите в частный бизнес и его социальную ответственность. Есть прекрасные примеры инициатив, даже без больших планов и бюджетов. Например, проект «Том Сойер Фест», который занимается восстановлением старинных домов в Челябинске.

— У нас не только положительный опыт, на самом деле, — включает свою презентацию Галина Зубаирова, инициатор «Том Сойер Феста». — Когда мы приступали к работам в особняке Рябинина, на ул. Каслинской, договаривались с собственником, что на территории впоследствии можно устроить постоянный лекторий, летний кинозал, просто творческое пространство. Однако к финалу работ диалог с собственниками зашел в тупик. Сейчас здание пустует.





— Собственники — это большая головная боль! В Екатеринбурге девелоперы давно и безуспешно ведут переговоры с владельцами заводских территорий «Уралмаша». Спасти ситуацию может только законодательное регулирование вопроса, пусть на местном уровне. В частности, у нас сейчас на подходе закон об изъятии земель, — кивает Андрей Бриль.

Как оказалось, изъятием земель для ревитализации занимаются и в Твери и в Сатке. В Твери собираются изымать земли гаражных кооперативов — но осенью, после выборов, чтобы непопулярное решение не повлияло на мнение горожан. В горнозаводской Сатке из центра на окраины переселили несколько животноводческих кооперативов, снесли гаражи и построили десятиэтажки.





— «Магнезит» не просто градообразующее предприятие, а компания, по уровню социальной ответственности превосходящая многие на Урале. Благодаря комбинату и двум созданным фондам — «Собрание» и «Фонд содействия развитию Саткинского района» — у нас развиваются культурные, социальные, образовательные проекты, проходят фестивали, ревитализируются территории. У нас были прецеденты с жителями, но развитие и благоустройство районов в итоге оказывается важнее. Саткинцы начали активнее участвовать в культурных и образовательных мероприятиях. Удивительно, но мы впервые за долгие годы 10 мая практически не убирали центральную площадь — там после празднеств не осталось ни бутылок, ни крупного мусора, — Александр Глазков, мэр Сатки активно перелистывает слайды с картинками цветных домов, «Девятым валом» Айвазовского и арт-объектами заезжих художников.

— Почему в Сатке это делается, а в других городах нет? — заигрывает модератор встречи, общественный представитель АСИ в Челябинской области Дмитрий Довженко. Но вопрос повисает в воздухе, потому что время для беседы подходит к концу.





— Историю делают и меняют люди, — успевает энергично и с надрывом выступить Наталья Огаркова, руководитель проектного офиса «Территории бизнеса». — Креативные кластеры — это способ вернуть промышленные территории городу. Эту практику оценил и одобрил президент России. И для Челябинска очень актуально. Возьмите кластер Svoboda2 — реализованное, живое, действующее пространство на территории завода оргстекла. Прямо сейчас мы создаем рабочую группу по созданию креативных кластеров на территории Челябинска и горнозаводских зонах. У нас много идей, созданы рабочие группы среди НКО и пенсионеров, которые готовы бесплатно включаться в работу. Есть и инвесторы, готовые вложиться в развитие территорий. Приглашаем в наши ряды всех инициативных, чтобы создавать новые интересные территории в области, основанные на государственном и частном партнерстве.

На этом время для беседы истекло, сессия вопросов и ответов практически сразу превратилась в кофе-брейк. Что будет с заводскими территориями Челябинска в ближайшие 15 лет, пока знают только в «Весне», «Территории бизнеса» и в Сатке.

Ревитализация скоро коснется важного для Челябинской области объекта культурного и промышленного наследия — Порожской ГЭС. Но это совсем другая история, которую мы вам расскажем в ближайшее время.

В материале использованы фотографии Ивана Карлышева, «Деловой Квартал», и Марата Муллыева, ИА «Первое областное».