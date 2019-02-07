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/ ЧМК поддержал экологический форум «Экоинжиниринг 1.0»

ЧМК поддержал экологический форум «Экоинжиниринг 1.0»

Участники обсудили вопросы качества атмосферного воздуха, переработки вторсырья и формирования экологической культуры населения.
сегодня в 17:06
  |  Общество

Челябинский металлургический комбинат (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») выступил партнером экологического форума «Экоинжиниринг 1.0». Участие в нем приняли представители органов государственной власти, высших учебных заведений, общественных организаций и средств массовой информации.

Форум прошел на базе Дворца культуры ЧМК и стал открытой площадкой для обсуждения экологических вопросов. В мероприятии приняли участие около 500 человек. В рамках заседаний и круглых столов участники обсудили вопросы качества атмосферного воздуха, переработки вторсырья, формирования экологической культуры населения и многие другие. 

Одной из приоритетных тем в работе губернатора Челябинской области является защита окружающей среды. И форум показал высокий уровень заинтересованности граждан региона в качественной проверенной информации. На форуме работают шесть дискуссионных площадок, посвященных различным аспектам экологии. Одной из приоритетных является исполнение майских указов президента. Предприятия Группы «Мечел» не только участвуют во всех диалогах с общественностью, являются их инициаторами, но и реализуют экологические программы. Я надеюсь, что пример ЧМК подхватят и другие промышленные предприятия, — прокомментировал член Общественной палаты Челябинской области Феликс Панов.

С докладами выступили представители министерства экологии города Челябинска, надзорных органов и общественных организаций. Экспертом форума стал директор управления производственного планирования и технического развития ПАО «Мечел» Антон Левада, который рассказал об экологической программе Группы «Мечел» в Челябинской области и поддержке компанией социальных экологических инициатив.

Мы с готовностью поддержали идею экологического форума, стали его партнерами и участниками. Компания открыта для конструктивного диалога. Мы первое в регионе предприятие, решившееся на добровольный публичный независимый экологический аудит. «Мечел» реализует комплексный план экологических мероприятий до 2024 года на сумму 9,65 млрд рублей, который вошел в федеральную программу «Чистый воздух» в рамках майских указов президента. Кроме того, компания поддерживает общественные экологические проекты: форумы, конкурсы молодежных инициатив, которые способствуют диалогу в обсуждении экологических вопросов и выработке новых идей, а также мероприятия по благоустройству и озеленению городской территории, — отметил Антон Левада.

В рамках форума «Экоинжиниринг 1.0» состоялось награждение победителей конкурса молодежных экологических инициатив «ЭКО-проектор». Партнером конкурса также выступает Челябинский металлургический комбинат. 28 разработчиков лучших проектов по пяти номинациям получили почетные грамоты и гранты на реализацию своих идей.

Вклад "Мечела" в сокращение опасных выбросов в Челябинске — один из самых значительных. Сталелитейная часть производства реконструирована очень серьезно. Большая часть цехов была закрыта. Буквально месяц назад мы были на пуске реконструированной коксовой батареи №7, где были применены наилучшие доступные технологии, это, несомненно, даст положительный экологический эффект, — прокомментировал первый заместитель председателя Центрального Совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.

ПАО «Челябинский металлургический комбинат» — одно из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей, а также основной производитель нержавеющей стали в России. ЧМК — одно из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный индекс «ЧС» («Челябинская Сталь»). Комбинат входит в металлургический дивизион Группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «УК Мечел-Сталь».

«Мечел» — глобальная горнодобывающая и металлургическая компания. Продукция компании поставляется в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, Африку. «Мечел» объединяет производителей угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии. Все предприятия работают в единой производственной цепочке: от сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью.

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