Четырехлетняя девочка покинула садик на улице Российской, 12а, перед сончасом и самостоятельно пришла домой. По словам родителей, кроха пролезла в щель под воротами. Отец малышки вернулся в садик и снял на камеру, как выглядит ограда детского учреждения: на замок ворота не закрываются, а под забором есть дыры, через которые, по словам отца, на территорию детсада залезают собаки.
«Забор в критическом состоянии. Под забором лазают дворняги. На стене висят видеокамеры, но в них никто не смотрит. Это не садик, это сарайка для скота», — возмущен отец.
Родителям объяснили, что виновники инцидента — вахтер и воспитатель детского сада, это они недоглядели за девочкой. Но отец ребенка винит в случившемся руководство детского учреждения. Мама девочки обратилась в прокуратуру.
«Наши сотрудники поедут на место, чтобы проверить, как детский сад соблюдает требования безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования», — говорят в прокуратуре.
Между тем девять из десяти жителей Урала назвали свое детство счастливым — ВЦИОМ провел опрос ко Дню защиты детей.