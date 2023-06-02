Четырехлетняя девочка ушла из детского сада во время прогулки в Челябинске

Инцидент проверяет прокуратура

Прокуратура Калининского района Челябинска проверит детский сад № 88, воспитанница которого самостоятельно ушла домой во время прогулки, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Четырехлетняя девочка покинула садик на улице Российской, 12а, перед сончасом и самостоятельно пришла домой. По словам родителей, кроха пролезла в щель под воротами. Отец малышки вернулся в садик и снял на камеру, как выглядит ограда детского учреждения: на замок ворота не закрываются, а под забором есть дыры, через которые, по словам отца, на территорию детсада залезают собаки.

«Забор в критическом состоянии. Под забором лазают дворняги. На стене висят видеокамеры, но в них никто не смотрит. Это не садик, это сарайка для скота»,

— возмущен отец.

Родителям объяснили, что виновники инцидента — вахтер и воспитатель детского сада, это они недоглядели за девочкой. Но отец ребенка винит в случившемся руководство детского учреждения. Мама девочки обратилась в прокуратуру.

«Наши сотрудники поедут на место, чтобы проверить, как детский сад соблюдает требования безопасного пребывания детей в дошкольном учреждении. По итогам проверки будет решен вопрос о применении мер прокурорского реагирования»,

— говорят в прокуратуре.