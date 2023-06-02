Девять из десяти жителей Урала назвали свое детство счастливым

ВЦИОМ провел опрос ко Дню защиты детей

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос, приуроченный ко Дню защиты детей. У полутора тысяч взрослых россиян спросили, считают ли они свое детство счастливым. Более 80% респондентов ответили на вопрос утвердительно. Причем на Урале таких людей больше, чем в среднем по стране, — 90%. Соответствующие данные Первому областному информагентству предоставили в пресс-службе ВЦИОМ.

О том, что их детство точно было счастливым, заявили 56% опрошенных из УрФО. Скорее счастливым назвали ранний период жизни 34% респондентов. Однозначно несчастливым детский период назвали только 2 из 100 респондентов с Урала.

Участникам исследования также задали вопрос, каков, по их мнению, самый важный компонент счастливого детства. Более 80% сказали, что самое главное — чтобы родители проводили время с ребенком. Каждый десятый ответил, что важнее всего обеспечить ребенка всем необходимым.