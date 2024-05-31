Четыре детских фестиваля пройдут в Челябинске 1 июня

Рассказываем, где с пользой провести время всем семейством

В первый день лета принято отмечать День защиты детей. К этой дате в Челябинске приурочены несколько фестивалей, которые стоит посетить, если у вас есть дети. Рассказываем — какие.

В городском Саду имени Пушкина с 10:00 до 22:00 будет проходить яркий фестиваль мороженого «Единорожок». Выполняя несложные веселые задания дети могут заработать бесплатное мороженое. Также организаторы обещают аквагрим, мастер-классы и каждый час — пенную дискотеку.

Здесь же, в Горсаду имени Пушкина, в полдень начнется Фестиваль песочной скульптуры. Площадку, где зимовали объемные картины из песка, пополнят восемь новых арт-объектов, в том числе «скелет кита», сделанный из бревен осины.

В летнем театре Парка культуры и отдыха имени Гагарина с 14:00 до 18:00 пройдет фестиваль «Мир для детей». Здесь можно будет насыщенно провести время на свежем воздухе, вкусно поесть, принять участие в конкурсах, мастер-классах, квестах. Например, попробовать себя в роли художников, спортсменов, поваров, отдохнуть в организованных зонах.

А в парке имени Тищенко с 10:00 до 20:00 проведут Фестиваль детства и юности.

На тематических аллеях гостей ждут мастер-классы по аквагриму и прикладному творчеству: плетение бисером, выжигание по дереву, вязание крючком, создание броши, спортивные мастер-классы по баскетболу и волейболу, а также активности от юнармейских отрядов, знакомство с роботом Женей от детского технопарка «Кванториум» и площадка от автошколы «Вектор» с электроавтомобилем «Тесла». Завершится фестиваль ярким концертом от приглашенных гостей — музыкальная группа «Мишель», а также диджей-сет.