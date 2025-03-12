Четвертый этап очистки реки Миасс от ила стартует в июне

Завершается масштабный проект по реабилитации реки, начатый по поручению губернатора Алексея Текслера

В Челябинске стартовали подготовительные работы на четвертой, и последней, площадке проекта по очистке реки Миасс от многолетних донных отложений. Сами работы стартуют в июне, по окончании нерестового периода. Проект реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и регионального проекта «Вода России», сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на министерство экологии региона.

Работы ведутся в районе Заячьего острова, рядом с мостом по улице Новомеханической. Сейчас специалисты занимаются расчисткой территории под установку геотубов (специальных геотекстильных контейнеров для обезвоживания ила) и обустройством подъездных путей.

Напомним, работы по извлечению ила из реки Миасс в городской черте стартовали в 2023 году по поручению главы региона Алексея Текслера. Уже оборудованы три участка: в районе пруда Коммунар, а также в береговой зоне реки недалеко от пересечения улиц Труда и Энгельса.

По словам экологов, актуальность работы сохраняется:

«В Челябинске водоем был зарегулирован, что привело к накоплению иловых отложений, которые обычно река уносит. На некоторых участках толщина ила превышает два метра при общей глубине в два с половиной, что создает серьезный риск заболачивания», — комментирует и. о. начальника Центра экологического мониторинга Челябинской области Александр Машкин.

Очистка реки от ила с помощью земснарядов начнется после окончания нерестового периода (он завершается в середине июня). Вся извлеченная вода после обезвоживания ила в геотубах будет очищена и возвращена в реку.

Проект рассчитан до 2028 года и включает в себя не только очистку, но и последующее благоустройство территорий. На всех этапах работ осуществляется строгий экологический мониторинг.