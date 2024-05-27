В Челябинск привезли первую партию слив из Узбекистана

На Челябинской таможне показали, как их проверяют перед тем, как пустить к покупателям

В Челябинской области увеличились поставки сезонных фруктов и ягод из стран ближнего зарубежья. Сегодня в область завезли 15 партий товаров, среди которых черешня и слива из Узбекистана.





Сейчас товар находится в зоне таможенного контроля на складе временного хранения, где после проведения всех необходимых процедур товар будет допущен к реализации.





Процедура проверки занимает около 5—6 часов. Представители перевозчика обращаются с заявлением о разрешении отобрать пробы и образцы продукции для проведения фитосанитарного контроля. Затем специалисты Россельхознадзора проводят визуальный осмотр партии, а также берут пробы для лабораторных испытаний.

«Отбор проб проводится с целью недопущения ввоза запрещенных, патогенных товаров», — комментирует начальник Челябинского таможенного поста Андрей Висимских.

После этого продукция расходится по региону для реализации. За неделю на склад поступает от 70 до 80 товарных партий. В основном это поставки из стран Средней Азии.





По словам заместителя начальника отдела надзора за обеспечением карантина растений, качеством зерна и семенного контроля по Челябинской области Уральского межрегионального управления Россельхознадзора Ольги Ширяевой, сезон завоза черешни и абрикосов стартовал около двух недель назад, сегодня в область впервые завезли сливы. Совсем скоро должны начаться массовые поставки персиков и нектаринов.