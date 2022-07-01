Чем заняться в саду в июле

Календарь дачных работ

Июль для садоводов — своего рода месяц-экватор, когда можно подводить промежуточные итоги, разбираться с допущенными ошибками и понимать, какая ожидается урожайность. В какой-то мере этот месяц является временем, когда можно выдохнуть — посевные работы завершены, а основной сбор плодов труда еще впереди. И все же бить баклуши нельзя, тем более настоящий дачник всегда знает, чем занять руки.

В июле в саду активно созревают ягоды, поэтому стоит позаботиться о подкормке кустиков, с достаточным поступлением макро- и микроэлементов вы можете рассчитывать на качественный урожай.

Пуще, чем от нехватки полезных компонентов, растения страдают от дефицита влаги, поэтому в июле, особенно если месяц выдастся жарким, надо регулярно обеспечивать кустарники и деревья жидкостью. Обычно молодому кустику хватает одного-двух ведер воды, взрослому кусту — трех-четырех, неплодоносящему саженцу — до пяти, дереву 3–5 лет — до восьми ведер, дереву 7–10 лет — 12–15 (из расчета, что в одном ведре 10 литров).





Сохраните урожай от птиц, для этого можно украсить сад развевающимися тканевыми флажками или накинуть на кусты рыбацкую сеть.

К июлю на деревцах нарастают «ненужные» веточки, поэтому стоит повторить обрезку — удалить прикорневую поросль и все вертикально растущие побеги верхнего яруса, навести красоту скелетных ветвей.

Сделайте внекорневую подкормку деревьев и кустов комплексными удобрениями, так вы обеспечите себе хорошую урожайность на будущий год.

Будьте внимательны с ягодами, нельзя пропускать их сбор ни на денек, иначе спелые плоды привлекут насекомых либо сгниют, покроются грибком, опадут или будут съедены птицами.

Собрав урожай земляники, отблагодарите свою маленькую плантацию: займитесь рыхлением почвы и окучиванием кустиков, а также обрезкой усиков — «подстриженная» земляника становится более устойчивой к зиме.





Проверьте состояние рабочих инструментов и сделайте прививки своим деревьям, но перед этим прополите и обработайте почву в приствольных кругах. Как правильно сделать прививки, читайте здесь.

Нужен некапризный и перспективный саженец? Сделайте семенной подвой — с этой целью осторожно извлекают семена из косточковой культуры, например вишни, промывают и как следует просушивают. Отметим, что используемые плоды должны быть исключительно спелыми. Хранить косточки нужно в бумажном пакете в сухом помещении. Сеять их будем осенью, как — позже расскажем.

В огороде в июле собирают первый урожай, в том числе раннеспелые сорта капусты и картофеля — хранить долго их не получится, поэтому лучше сразу отправить на стол.

Сняв первые плоды, на освободившихся грядках нужно высеять сидераты, благодаря им и почву удобрите, и сорнякам места не оставите.

Проведите обработку растений средствами от вредителей. Томатам, баклажанам, картофелю и перцу нужна защита от колорадского жука и фитофтороза, а крестоцветная блошка, капустная муха, совка и белянка, коварная кила угрожают капусте. Огурцы нужно беречь от паутинного клеща, луковая муха и ложная мучнистая роса атакуют лук.





Сделайте пасынкование томатов, если боковые побеги составляют 3—5 см. Пасынки обломите, оставив «пенечки» в 2—3 см. Пасынкование нужно для правильного формирования куста и получения хорошего урожая. Еще займитесь санитарным осмотром томатов, снимите пожухлые и больные листья, избавьтесь от цветочных кистей.

Поливайте овощи своевременно, если хотите получить богатый урожай, а также делайте подкормки каждые две недели, поскольку вода может вымывать из почвы полезные вещества.

Помните о важности проветривания теплиц, без регулярно поступающего свежего воздуха нельзя говорить о здоровье огородных растений. Поддерживайте требуемый посадкам температурный режим в теплице, поскольку из-за резких изменений климата, свойственных нашему региону, растения могут пострадать.

Отслеживайте уровень влажности парников и теплиц, от скапливаемого конденсата могут распространяться грибковые заболевания. Исключение составляют огурцы — они любители влаги, требующие обильного полива не только грядок, но и междурядий, также можно не бояться направлять воду на стенки парников. А чтобы огурцы плодоносили дольше, подкормите их мочевиной, нужно 10—15 граммов вещества на 10 литров воды.

Благоприятные дни для работ: 1, 4, 5, 9, 10, 12—14, 18, 21—23, 26, 31 июля.

Неблагоприятные дни: 15, 29, 30 июля.