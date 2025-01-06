В Челябинской области собрали рекордный урожай твердой пшеницы в 2024 году

Отличные показатели и по другим культурам

В Челябинской области в 2024 году собрали более 2,1 миллиона тонн зерна, что на 19 тысяч тонн больше, чем в 2023-м. И это несмотря на сложные погодные условия. Рекордными получились урожаи твердой пшеницы и гречихи, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

«Собран самый большой за последние 11 лет урожай мягкой пшеницы — 1 миллион 455 тысяч тонн. Впервые собрали 480 тысяч тонн твердой пшеницы — сырья для изготовления макарон, по объемам выпуска которых регион — второй в России. Также впервые собрано 62,7 тысячи тонн гречихи»,— уточнили в ведомстве.

Также достигнута высокая урожайность овса и проса, которые идут не только на изготовление кормов для животных, но и на продовольственные цели. Кроме того, в последние годы они становятся все более востребованными для диетического и функционального питания.

В Минсельхозе Челябинской области отмечают, что благодаря профессионализму южноуральских аграриев и региональной поддержке собирать более двух миллионов тонн зерна удается уже третий год подряд, чего не было за всю историю региона. Кроме того, Южный Урал по объему производства круп занимает 3 место в России.