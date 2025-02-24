В ближайшую зеркальную дату в Челябинской области поженятся 202 пары

На 25 февраля в ЗАГСы подано больше всего заявлений

Верите ли вы в приметы или магию чисел? Нумерологи утверждают, что особое сочетание цифр наполняет день энергией. Южноуральские пары, судя по статистике, в нумерологию верят и планируют свадьбы на первую зеркальную дату в этом году. Госкомитет по делам ЗАГС Челябинской области поделился с ИА «Первое областное» статистикой.

На 25 февраля 2025 года в ЗАГСы Челябинской области подано 202 заявления на регистрацию брака. Для сравнения, в прошлую красивую дату 11.11.2024 поженились всего лишь 15 пар.

В Челябинске больше всего заявлений подано в Тракторозаводский (15), Советский (14) и Ленинский (12) ЗАГСы. В Ленинском районе Магнитогорска в этот день планируют пожениться 11 пар, так же как и в Златоусте.

В Госкомитете по делам ЗАГС отмечают, что молодожены выделяют именно число 25.02.25.



«Несмотря на то что это вторник, на эту дату больше всего заявлений в этом месяце», — отмечают в ведомстве.

Некоторые возлюбленные даже готовы ехать в другой город ради этого. Нумерологи утверждают, что 25 февраля — удачный день для заключения брака, ведь энергетика этого дня способствует созданию крепких и гармоничных отношений.

К слову, с начала 2025 года на Южном Урале было зарегистрировано 2075 браков, в то время как в аналогичный период 2024 года — 1664 брака.