Челябинцы ждут скорую помощь по пять дней

Незрячий преподаватель ЮУрГУ не могла дождаться помощи с пятницы.

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Бригады скорой помощи не приезжают к пациентам по нескольку дней. Информация о том, что незрячий преподаватель Южно-Уральского государственного университета со своим супругом ожидали бригаду скорой помощи с пятницы, появилась сегодня, 29 сентября 2020 года.

Супруга преподавателя отвез в медицинское учреждение знакомый, поскольку его состояние значительно ухудшилось. После этого мужчина был госпитализирован, а его незрячая жена осталась дома.

В ближайшее время помощь женщине будет оказана.

«К преподавателю ЮУрГУ уже направлена бригада скорой помощи. Пациентку взяли на контроль», — подчеркнули в пресс-службе мэрии Челябинска.

Кроме того, в городской администрации прокомментировали ситуацию с долгим ожиданием. Это обусловлено тем, что на медицинских работников в данный момент легла серьезная нагрузка.

«В связи с сезонным ростом ОРВИ резко увеличилось количество вызовов скорой помощи. В сутки только диспетчеры „03“ получают более двух тысяч вызовов. Перевозка на КТ относится к вызовам 5-7 категории и обслуживается в порядке очередности первой освободившейся бригадой», — сообщает пресс-служба городской администрации.

Также серьезная нагрузка легла и на врачей-терапевтов в поликлиниках, которые ежедневно принимают пациентов.

Отметим, что для разгрузки бригад скорой помощи, неотложная служба была переведена на круглосуточный режим работы.